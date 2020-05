Tundrakurppelo, erittäin harvinainen kahlaajalintu Landscape Rewilding -ennallistamisohjelman Linnunsuon kosteikolla Pohjois-Karjalassa

Suomessa erittäin harvinainen tundrakurppelo (Limnodromus scolopaceus) vierailee parhaillaan Kontiolahden Linnunsuon kosteikolla. Linnunsuo on kansallisen Landscape Rewilding -ohjelman yli 180 hehtaarin suo- ja kosteikkoennallistamiskohde Kontiolahdella.

Tundrakurppelon lisäksi Linnunsuolla on havaittu tähän mennessä yli 195 lintulajia. Kosteikko perustettiin alun perin 2013, ja vuoteen 2020 mennessä vesipinta-ala on laajentunut yli 110 hehtaariin. Kohde on osa OSK Lumimuutoksen, voittoa tavoittelemattoman järjestön eurooppalaista Landscape Rewilding -ennallistamisohjelmaan.

Dosentti Tero Mustonen, ohjelman vetäjä toteaa: ”Tervetuloa tundrakurppelo Pohjois-Karjalaan! On hienoa, että nopeasti etenevä ennallistus tuo suojaa ja merkityksellisiä elinympäristöjä erittäin harvinaisillekin lajeille. Luonto näyttää hyväksyneen toimet kohteella.”

Ohjelman ennallistuskohteita on ympäri maata, Näätämö-joelta Iijoelle, Pohjanmaalle, Pirkanmaalle sekä Pohjois-Karjalassa. Yhteensä valuma-aluekunnostusten ja suokohteiden osalta yli 25,000 hehtaaria on ohjelman toimien piirissä ja tiukasti ohjelmaan hankittuna 600 hehtaaria suo-, kosteikko- ja metsäluontoa. Ohjelmassa ennallistetaan myös kokonaisia jokia (Näätämön alue) sekä järviä. Ohjelmassa syntyy merkittävästi myös hiilinieluja ja vesiensuojelukohteita. Ohjelmaa rahoittavat muun muassa Euroopan investointipankki, Koneen säätiö, Nesslingin säätiö, Finnair ja muut tahot.

Tundrakurppelo (Limnodromus scolopaceus) on havaittu Suomessa vain n. 20 kertaa aiemmin. Yleensä tämä kahlaajalintu voidaan tavata Tsukotkan niemimaalta ja Alaskasta. Linnunsuolle on kehittynyt merkittävästi elinympäristöjä myös muille harvinaisille lajeille, kuten rantakurvi, lampiviklo ja muut kahlaajat. Lisäksi muun muassa liro ja jouhisorsa pesivät alueella. Myös viitasammakko, uhanalainen laji, on kosteikolla menestyksekäs.

OSK Lumimuutoksen Landscape Rewilding -ennallistamisohjelma on ollut erittäin laajasti esillä talven aikana muun muassa BBC:n uutisissa sekä muissa globaalimedioissa. Sitä pidetään kustannustehokkaana ratkaisuna uusien hiilinielujen synnyttämiseen, vesiensuojeluun sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen Suomessa, joka tuo myös työllisyyttä maaseudulle.

