Tunnetun ihmisoikeusaktivistin teos kertoo Kiinan uiguureihin kohdistamasta sorrosta

Kiina on viime vuosien kuluessa sulkenut noin kolme miljoonaa uiguuria keskitysleirejä muistuttaville uudelleenkoulutusleireille. Nury Turkel kuvaa leirien olevan ”salamyhkäisiä paikkoja, joissa kidutetaan, teetetään orjatyötä, raiskataan ja murhataan käsittämättömän laajassa mittakaavassa joutumatta siitä minkäänlaiseen vastuuseen”.

Kiinassa kasvanut mutta Yhdysvalloista turvapaikan saanut Turkel tuo kirjassaan esiin uiguurien sorron historiaa etenkin viime vuosikymmenien aikana. Hän kertoo oman tarinansa lisäksi monista auttamistaan uiguureista, joiden järkyttävät kohtalot kuvaavat karulla tavalla Kiinan toimia uiguureja vastaan.

Nury Turkel (s. 1970) syntyi uudelleenkoulutusleirillä Xinjiangin provinssissa, missä hänen tuolloin 19-vuotias äitinsä näki nälkää ja joutui säännöllisesti hakatuksi. Äiti kuului uiguurikansaan ja oli joutunut uudelleenkoulutusleirille, koska hän oli ”altistunut separatistiselle toiminnalle”.

Nury Turkel kouluttautui lakimieheksi Yhdysvalloissa ja toimii tällä hetkellä Yhdysvaltojen kongressin komiteassa, jonka vastuualueena on kansainvälinen uskonnonvapaus (US Commission on International Religious Freedom). Ei pakotietä on hänen esikoisteoksensa.

Nury Turkel: Ei pakotietä – Uiguurin tarina

Alkuteos No Escape | Suomentanut Sirpa Parviainen

368 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana