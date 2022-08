Turun kauppakamari: Joka viides yritys harkitsee osaamisen kasvattamista yritysostoilla

”Luku on huomattavan korkea, eikä välttämättä edes sisällä kaikkea ostohalukkuutta, sillä tässä kyselyssä kysymys viittasi ainoastaan oman yrityksen osaamisen kehittämiseen – yritysostoja tehdään myös monista muista syistä. Varmasti usein ainakin osittain motivaationa on uuden osaamisen hankkiminen”, arvioi yhteyspäällikkö Olli Hakala Turun kauppakamarista.

Yritysostoja osaamisen kasvatusmielessä suunnittelevat yritykset ovat kokoluokaltaan isoja. Ostohaluisista lähes 78 prosenttia oli 50 henkilöä tai enemmän työllistäviä yrityksiä.

Ostoaikeistaan ilmoittaneista 59 prosenttia uskoi työntekijämäärän kasvuun seuraavan puolen vuoden aikana, kun kaikista yrityksistä näin uskoi vain noin 36 prosenttia.

Yrityskaupan asiantuntija Juha-Pekka Asuinmaa Suomen Yrityskaupat Oy:sta on tehnyt saman huomion päivittäisessä työssään. Yrityskaupan ammattilaisena lähes 20 vuotta ollut Asuinmaa ajattelee, että hankinnan taustalta löytyvät yrityksen strategiaan liittyvät tarpeet.

”Yritysostoilla saadaan samalla käyttöön myös sellaista työvoimaa, josta tällä hetkellä on paikoitellen kova pula”, hän sanoo, ja mainitsee esimerkkinä konepajateollisuuden.

Yrityksen toimipaikan sijainnillakaan ei etäaikakaudella ole ollut enää niin suurta merkitystä kuin joskus aiemmin.



Suomen Yrityskaupat Oy on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvattanut liikevaihtoa 15–20 prosenttia vuosittain. Vuositasolla yritys on mukana lähes 300 kauppaprosessissa.



Vielä noin parikymmentä vuotta sitten yrityksiä tuli myyntiin pääasiassa vain kahdesta syystä: eläkkeelle jäämisen tai sairastumisen vuoksi. Nyt tyypillinen ostaja on Asuinmaan mukaan joko toinen toimiva yritys tai noin 35–40-vuotias, joka ostaa yrityksen, myy sen myöhemmin ja perustaa mahdollisesti taas uuden.

Asianajaja Jarkko Ruohola, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:sta arvelee, että yksi merkittävä yritysostojen ajuri on tällä hetkellä osaamispääoman kasvattaminen. Se ei ole ainoa syy, mutta se korostuu erityisesti tietointensiivisillä aloilla, kuten IT-alalla. Haasteellisten rekrytointien sijaan halutaankin ostaa koko yritys. Yrityskauppoihin erikoistuneella Ruoholalla viime vuosi oli hänen yli 30-vuotisen työuransa vilkkain.

”Yritysostoissa halutaan ostaa jotain sellaista, mitä ei ole ennestään”, hän arvioi.

Mitä kysyttiin:

Miten yrityksenne investoi seuraavan 1–3 vuoden aikana tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen?(vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja)



Vaihtoehdot:

Kouluttamalla omaa henkilöstöä

Järjestämällä mahdollisuuksia työssäoppimiseen

Rekrytoimalla ennakoivasti

Työvoimaa vuokraamalla

Tekemällä yhteistyötä oppilaitosten tai tutkimuslaitosten kanssa

Yhteistyöllä muiden yritysten kanssa

Käyttämällä konsultointipalveluita

Kysymys oli osa Varsinais-Suomen kilpailukyky -kyselyä

Lisätiedot:

Yhteyspäällikkö Olli Hakala, Turun kauppakamari, puh. 050 60177, olli.hakala@turku.chamber.fi



Juha-Pekka Asuinmaa, Suomen Yrityskaupat Oy, puh. 050 461 1360, jp.asuinmaa@yrityskaupat.net

Jarkko Ruohola, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, puh. 010 320 8441, jarkko.ruohola@lrhto.fi