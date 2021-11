Turun kauppakamarin Elinkeinopoliittinen kuntateko -palkinto Timo Hintsaselle

Palkinto jaetaan vuosittain kunnalle, sen yhteistyöorganisaatiolle tai henkilölle, joka on toiminut erityisen hyvin yritysilmapiirin parantamiseksi tai elinkeinoelämän tai yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi.

Turun kaupungin palveluksessa toimiva Hintsanen saa elinkeinoelämän vaikuttajilta kiitosta mm. visioistaan ja myönteisyydestään. Palkinto jaettiin nyt yhdettätoista kertaa, ja se luovutettiin Turun kauppakamarin syyskokouksessa 24.11.2021.

”Alueen elinkeinopolitiikka ja elinvoimaisuuden kehittäminen tarvitsee aina myös kiinnostavia visioita ja määrätietoisia visioiden toteuttajia ja sellainen on nyt palkittu Timo Hintsanen”, painottaa elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja Olli Aakula.



”Hintsanen on toiminut onnistuneesti muun muassa Turun ydinkeskustan, Tiedepuiston ja Kupittaan alueen, ratapiha-alueen ja Linnakaupungin kehittämisessä. Hän on ollut samalla luomassa energistä ja positiivista ilmapiiriä Turkuun”, kertoo Aakula palkinnon myöntämisen perusteista.

Hintsanen on arkkitehti ja valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Hän toimi omassa arkkitehtitoimistossaan rakennussuunnittelun tehtävissä ennen siirtymistään Turun kaupungin palvelukseen. Hintsanen on työskennellyt Turun kaupungilla mm. kaavoitusarkkitehtinä ja asemakaavapäällikkönä. Hän on toiminut luottamustehtävissä mm. Suomen Arkkitehtiliitossa, Senaattikiinteistöissä sekä Bryggman- ja Paimion parantola -säätiöissä.

”Olen hyvin ilahtunut palkinnosta ja koen, että tässä palkitaan koko Turun kaupunkiorganisaatiota vahvistuneesta yhdessä tekemisen kulttuurista. On ollut hienoa olla mukana olla vaikuttamassa ajanjaksona, jolloin Turku on noussut elinkeinoelämänkin näkökulmasta entistä kiinnostavammaksi kaupungiksi”, kiittelee Hintsanen.

”Uskon, että yritykset ja elinkeinoelämä ovat kehityksen tekijöitä. Kaupunki on puolestaan muutosten mahdollistaja – parhaimmillaan mielestäni myös aktivaattori.”

Hintsanen painottaa yhdessä onnistumista:

”Olen myös ilahtunut elinkeinoelämän lisääntyneestä kiinnostuksesta itse panostaa kaupunkikehitykseen. Toivottavasti lähitulevaisuudessa saamme entistä sujuvammin voimavaroja ja menettelytapoja erilaisten kumppanuuksien edistämiseen. Kuten strategiamme visiokin alleviivaa: Turku on kaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.”

Turun kauppakamarin elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon saajat:

2011: Uusikaupunki

2012: Loimaa

2013: Salo

2014: Kemiönsaaren kunta

2015: Turun kaupunki

2016: tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki

2017: Kaupunkifestivaali SHIFT

2018: Salo IoT Campus

2019: Meriverkostot-tapahtuma, Naantalin kaupunki ja elinkeinoasiamies Jorma Ranta 2020: Liedon kunta

2021: Timo Hintsanen

Lisätiedot:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, puh. 050 558 9264, timo.hintsanen@turku.fi

Elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja Olli Aakula, puh. 0400 525 066, olli.aakula@lahitapiola.fi