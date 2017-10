Turun kauppakamarin toimitusjohtaja vaihtuu – Minna Arve Turun kaupunginjohtajaksi

Elinvoimainen Vakka-Suomi –seminaari: Vakka-Suomella kokoaan suurempi rooli Suomen talouskehityksen kannalta 26.7.2017 11:00 | Tiedote

Suomen talous on teollisuusvetoisesti lähtenyt nousuun ja Varsinais-Suomella on tässä suuri rooli. Suhteellisesti ottaen Vakka-Suomen kehitys on ollut kaikkein nopeinta. Nopea kasvu voi synnyttää myös pullonkauloja, jotka pahimmillaan saattavat rajoittaa koko potentiaalisen kasvun toteutumista. Kilpailukykymme keskeinen tekijä on, kuinka hyvän toimintaympäristön kaupunkimme ja kaupunkiseutumme tarjoavat kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Vaikka suurimmat kaupungit ovat vetovoimaisimpia, on seutukaupungeilla tärkeä rooli, mitä ei kansallisessa politiikassa saa unohtaa. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallinen merkitys korostuu Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kasvu jatkuu ja levittyy ja toisaalta niiden kansallinen merkitys kilpailukykymme kannalta korostuu. Vetovoimaisimpia ovat suurimmat kaupungit ja osin pienet ja keskisuuret kunnat jopa kamppailevat suurkaupungistumisen megatrendiä vastaan. Koko Suomen kannalta on kuit