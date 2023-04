Turun Ratapihan areenarahoitus vahvalla pohjalla

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 17.4. kaupunginhallituksen esityksen Turun Ratapihalle suunnitellun areenakiinteistön rahoitusosuuden kasvattamisesta. Turun kaupungin osuus areenan rahoituksesta on 42 miljoonaa. Lisäksi kaupunki myönsi Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle kahdeksan miljoonan euron juniorilainan.

Kokonaisuudessaan areenahankkeen kustannus on noin 100 miljoonaa euroa ja koko kaupunginosan tulevien kokonaisinvestointien määrä ilman asuntorakentamisen osuutta on noin 410 miljoonaa, joista valtaosa tulee yksityisiltä sijoittajilta. Turun Ratapihan on arvioitu luovan uusia työmahdollisuuksia noin 3 100 henkilötyövuoden verran rakennusvaiheessa ja toimintavaiheessa noin 1 500 henkilötyövuotta per vuosi.

– Turun kaupunginhallituksen päätös on osoitus siitä, että Turussa on ymmärretty Turun Ratapihan kaupunginosan arvo. Olemme onnistuneet tavoitteessamme viestittää päättäjille ja Turun elinkeinoelämälle, miten valtava merkitys Ratapihan alueella on koko kaupungin elinvoimalle. Kaupunki mahdollistaa osaltaan alueen kehittymistä hankkeen kokonaisarvoon suhteutettuna pienellä sijoituksella, kertoo Turun Ratapihan Kehitys Oy:n Ilkka Kilpimaa.

– Kaupunki tulee hyötymään uuden kaupunginosan tuomista verotuloista sekä tapahtuma- ja elämysmatkailijoiden kaupunkiin jättämistä euroista. Uudella kaupunginosalla on merkitystä kaupungin vetovoimatekijänä. Hanke vastaa myös Turun kaupunkistrategian ja keskustavision tavoitteisiin, Kilpimaa jatkaa.

Turun Ratapihan Kehitys Oy on kevään aikana edistänyt aktiivisesti Ratapihan rahoitusta ja tilojen vuokrausta. Areenan osalta rahoitusaste on tällä hetkellä 80 prosenttia ja kaikkien tilojen vuokrausaste 70 prosenttia.

Seuraavana vuorossa tilatehokkuuden kasvattaminen

Turun Ratapihan Kehitys valmistautuu seuraavaksi edistämään kaupallisten tilojen suunnittelua ja vuokralaisneuvotteluja.

– Markkinatilanne ei ole korkojen ja rakennuskustannusten osalta juurikaan helpottanut, ja sen johdosta on pakko kiinnittää entistä suurempi huomio siihen, mitä rakennetaan ja kuinka paljon.

Turun Ratapihan Kehitys tekee jatkosuunnitelmia Turun Ratapihan maa-alueiden ostamiseksi. Aiempien suunnitelmien mukaan yhtiön oli tarkoitus ostaa maa-alueet VR-Yhtymältä viimeistään 30. kesäkuuta, mutta Turun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös mahdollisuuden ostaa maa-alueet VR-Yhtymältä ja myydä ne myöhemmin Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle.

– Järjestelyn ansiosta Turun Ratapihan kaupunginosan asemakaava voidaan viedä lopulliseen päätöksentekoon samalla, kun voimme jatkaa muuta hankkeen kehitystyötä. Olemme erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia tästä päätöksestä, joka on erinomainen sekä kaupungille että Ratapihan hankkeelle, korostaa Kilpimaa.

Lisätietoja:

Turun Ratapihan Kehitys Oy, Ilkka Kilpimaa, hallituksen puheenjohtaja

puh. 040 743 5223, Ilkka.kilpimaa@sepos.fi

Kuvat: Turun Ratapihan Kehitys Oy / PES-Arkkitehdit Oy