Tutkijat ja teatteriammattilaiset kehittävät livetiedekonseptia Tampereella

Toukokuussa 2022 käynnistävän hankkeen tavoitteena on ihmistieteille sopiva live-tiedekonsepti, joka avaa tieteellisen tiedon syntyprosessia, tieteellistä ajattelua harharetkineen ja oivalluksineen sekä pohtii tiedon rajoja. Kiinnostavan dramaturgian avulla livetiede tavoittelee uudenlaista yleisösuhdetta tiedosta ja tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten kanssa.



Kehittäjätiimiin kuuluvat kirjailija ja teatteriohjaaja Hanna Ryti, hankkeen vetäjänä toimiva tutkija ja kulttuurituottaja Anne Koski sekä NEGATE-tutkimushankkeen johtaja ja tutkija Jaana Parviainen. Hankkeen toteuttajana on Kriittinen korkeakoulu, jolle Tieteen tiedotus ry myönsi 2021 hankerahoituksen. Kriittinen korkeakoulu on valtakunnallinen kulttuurikeskus, jolla on toimintaa myös Tampereella.



– Viime vuosina dokumenttiteatteri on osoittanut, että faktatietoa voi tuoda kiinnostavilla ja koskettavilla tavoilla esiin. Kansainvälinen livejournalismin buumi on jo nostanut tutkivat journalistit lavalle, miettii Anne Koski.

– Tässä hankkeessa tieteen ja taiteen tekijät lähtevät rohkeasti tekemään yhteistyötä ja luovassa prosessissa voi syntyä aidosti uusi konsepti ja tulokulma, jatkaa Hanna Ryti.



Erilaisen informaatiovaikuttamisen oloissa julkinen keskustelu muuttuu usein taisteluksi tiedosta. Osa kansalaisista epäilee asiantuntijatietoa ja tieteellistä tutkimusta etsien niille vaihtoehtoja vertaisryhmistä somessa. Kokemustieto on noussut systemaattisen tieteellisen tiedon rinnalle.



– Tavoitteena on haastaa nykyistä viestintäilmastoa, jossa erityisesti ihmistieteelliseen tutkimukseen ja sen tekijöihin kohdistuu entistä avoimemmin hyötyodotuksia, väheksyntää ja jopa vihamielistä häirintää, kertoo tutkija Jaana Parviainen.



Live-tiedekonseptia kehitetään yhteistyössä Tampereen yliopistossa toteutettavan Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa (NEGATE) -tutkimushankkeen kanssa. Hankkeessa on tutkittu kykyämme kohdata ja käsitellä tietämättömyyttä. Tutkimushankkeen teema toimii esityksen pohjana ja sen tutkijat esiintyjinä.



Tähtäimessä on kaksi reilun tunnin mittaista pilottiesitystä Tampereella ja Helsingissä joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023.

Aloitusseminaarissa livejournalismin ja dokumenttiteatterin uranuurtajat Suomessa

Tiistaina 24.5.2022 klo 9.45–16.00

Tampereen yliopisto, Virta 109 Auditorio (Åkerlundinkatu 5, 1 Krs.)



OHJELMA:

research.tuni.fi/negate/selittava-tekija-aloitusseminaari/

Lisätietoja livetiedehankkeesta:

research.tuni.fi/negate/uudenlainen-livetiedekonsepti/