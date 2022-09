Tutkijoiden yö saapuu jälleen 30.9. – luvassa sukellus järveen ja tieteen ytimeen

Business Finlandilta yli puolen miljoonan rahoitus ohjelmistokehityksessä käytettyjen konttien tutkimukseen 19.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan professori Tommi Mikkosen hanke, jonka tarkoituksena on tutkia ohjelmistokehityksessä käytettyjen konttien käyttöön liittyviä rajoitteita ja reunaehtoja, on saanut Business Finlandilta 525 000 euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa, josta yliopiston oman rahoituksen osuus on 225 000 euroa.