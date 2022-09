Tutkijoiden yötä vietetään pe 30.9.2022 - paljon ohjelmaa koululaisille 

Tapahtumassa on paljon ohjelmaa niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Aamulla ja päivällä ohjelmassa on koulu- ja päiväkotiryhmille suunnattua ohjelmaa, kun taas illalla ohjelma on suunnattu suurelle yleisölle.

Ilmoittautuminen koululaisohjelmaan on alkanut vauhdikkaasti mutta joihinkin ohjelmaosioihin mahtuu vielä mukaan!Tämän vuoden ohjelmasta löytyy hauskaa tekemistä ja oppimista päiväkoti-ikäisistä lukiolaisiin. Tutkijoiden yössä päästään mm. näkemään kemian poksahduksia ja välähdyksiä, ratkomaan rikosta CSI-rikospaikkatutkinnassa ja aikamatkaamaan Jyväskylän seminaariin.

Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/EP/53E5D3C8ADC99C43

Huomaathan, että paikkoja on rajoitettu määrä!

