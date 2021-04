Tutkimus: Harva luottaa kykyihinsä käyttää somea ammatillisesti

Jaa

Sosiaalisen median hyödyntäminen ammatillisesti edellyttää luottamusta omiin viestintäkykyihin. Kuitenkin vain alle viidennes tutkimukseen vastanneista kokee oman viestintäosaamisensa riittäväksi. Näin todetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijan Kaisa Pekkalan ja tutkijatohtori Ward van Zoonenin tuoreessa tutkimusartikkelissa, joka on julkaistu European Management Journal -lehdessä.

Sosiaalisen median käytöstä on tullut yhä tiiviimpi osa asiantuntijatyötä. Sen avulla jaetaan asiantuntemusta, luodaan ja ylläpidetään verkostoja sekä kehitytään ammatillisesti. Monet organisaatiot myös kannustavat työntekijöitään viestimään sosiaalisessa mediassa, jakamaan työhön liittyvää sisältöä ja tuomaan asiantuntemustaan esiin.

Pekkala ja van Zoonen tutkivat artikkelissaan työntekijöiden käsityksiä omasta viestintäosaamisestaan, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä näiden vaikutusta sosiaalisen median käyttöön työhön liittyvässä viestinnässä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luottamus omiin kykyihin, niin sanottu minäpystyvyys (self-efficacy), on tärkeässä roolissa yksilön viestintäkäyttäytymistä tarkasteltaessa.

Käsitys omasta viestintäkyvykkyydestä vaihtelee työntekijöiden välillä

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1179 asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevää henkilöä. Alle viidennes vastaajista koki olevansa kyvykäs hyödyntämään sosiaalista mediaa omassa työssään. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luottamus omaan viestintäosaamiseen sosiaalisessa mediassa vaihtelee työntekijöiden välillä.

”Sosiaalisen median käyttö työhön liittyvässä viestinnässä on verrattain uusi ilmiö asiantuntijatyössä ja vaatii uuden tiedon ja taitojen sekä työtapojen omaksumista. Osa työntekijöistä kokee itsensä kyvykkääksi ja nämä henkilöt myös käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisemmin. Osa asiantuntijoista ei kuitenkaan koe, että heillä olisi tällaista osaamista ja tutkimuksemme tulosten perusteella tämä on liitoksissa siihen käyttävätkö he sosiaalista mediaa ammatillisiin tarkoituksiin” Kaisa Pekkala toteaa.

Työnantajat voivat tukea työntekijöiden viestintäkyvykkyyttä

Tutkimuksessa nousee esiin, että organisaatioilla ja etenkin johtamisella on tärkeä rooli työntekijöiden kokemukseen omasta viestintäkyvykkyydestä. Organisaatioiden tuki, sosiaalisen median käyttöön liittyvien odotusten selkeys sekä koulutuksen tarjoaminen vahvistavat luottamusta osaamiseen.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatiot voivat vaikuttaa työntekijöiden käsitykseen viestintäkyvyistään ja heidän sosiaalisen median käyttöönsä. Tuen tarjoaminen tasapuolisesti on tärkeää, jotta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittää viestintäosaamistaan niin halutessaan”, Pekkala korostaa.

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia tuoda asiantuntemusta esiin ja näin parantaa työllistymisen ja urakehityksen edellytyksiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että viestintäosaaminen ja etenkin henkilön luottamus omaan osaamiseensa ja kykyihinsä vaikuttaa osaltaan siihen, miten näitä mahdollisuuksia hyödynnetään. Siksi viestintäosaamiseen ja työntekijöiden kokemukseen siitä tulisikin kiinnittää erityistä huomiota asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisessä ja asiantuntijatyötä tarkastellessa.

Lisätietoja:

Kaisa Pekkala, väitöskirjatutkija (KTM), yliopistonopettaja kaisa.k.pekkala(at)jyu.fi, p. 0405456333