TUTKIMUS: Suomalaisyritykset ennakoivat maksuongelmia - osa näkee kuitenkin jo valoa tunnelin päässä

Jaa

Intrumin vuotuisessa yrityspäättäjille suunnatussa kyselytutkimuksessa selviää, että suurin osa suomalaisyrityksistä arvioi maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan lähitulevaisuudessa. Yritykset ovat huolestuneempia kuin koskaan ennen velallistensa kyvystä maksaa ajallaan. Silti osa yrityksistä näkee tulevaisuuden valoisana ja suhtautuu siihen innokkaammin kuin moneen vuoteen.

Maksuviiveriskin odotetaan kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana

Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti huhtikuussa 2021 yritysten maksukyvyttömyyksien "tsunamista", kun hallitusten kriisiajan tuki lopetetaan. Komitea vaati kohdennettua politiikkaa, jolla autetaan velkojen kanssa kamppailevia, muuten elinkelpoisia yrityksiä. Nämä huolenaiheet näkyvät Intrumin vuotuisessa yrityspäättäjille suunnatun kyselytutkimuksen suomalaisissa tuloksissa: yli puolet (51 prosenttia) suomalaisyrityksistä kokee olleensa onnekkaita selviydyttyään koronakriisin vaikutuksista liikevaihtoon ja kassavirtaan vuonna 2020. Seitsemän kymmenestä (71 prosenttia) odottaa maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

”Valtion tuki ja tilapäiset lakimuutokset yhdessä monien tahojen tarjoamien joustavampien maksuehtojen kanssa on tukenut yritysten maksuvalmiutta. Nämä tekijät ovat kuitenkin todennäköisesti myös piilottaneet yritysten taloudellista todellisuutta. Kun taloudellinen toimeliaisuus käynnistyy uudelleen, näennäisesti terveet yritykset voivat nopeasti joutua maksuvalmiuspulaan”, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala arvioi.

Yritysten luottotappiot kasvoivat edellisvuodesta

Kolme kymmenestä suomalaisyrityksestä sanoo luottotappioidensa kasvaneen vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 ja 42 prosenttia uskoo, että maksuviiveet ovat aito riski oman liiketoiminnan kestävälle kasvulle. Yrityksistä jopa 70 prosenttia sanoo, että velallisten nopeampi maksaminen parantaisi niiden kestävyyskehitystä.

Iskalan mukaan useimmat yritykset ovatkin tavalla tai toisella ottaneet ennakoivamman lähestymistavan maksuvalmiuteen: ”Jopa kuusi kymmenestä yrityksestä on huolestuneempi kuin koskaan ennen velallistensa kyvystä maksaa ajallaan. Maksuehtoja on jo lähdetty tiukentamaan ja maksuviiveet ovat Suomen yrityskentässä kaventuneet viime vuodesta keskimäärin lähes 30 prosenttia. Toimialojen välillä on tässä toki suurta eroa. Ilmiön taustalla on todennäköisesti halu varmistaa kassavarojen riittävyys.”

Tulevaisuuteen suhtaudutaan innokkaammin kuin moneen vuoteen

Pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä suhtautui kasvuun ja tulevaisuuteen innokkaammin kuin moneen vuoteen. Esimerkiksi suomalaisista pk-yrityksistä 44 prosenttia on nopeuttanut liiketoimintansa digitalisaatiota pandemian johdosta, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

”Alkuvuodesta näkymät yrityksissä olivat erittäin synkät, vaikka silloinkin osa yrityksistä näki valoa tunnelin päässä. Nyt suurin osa yrityksistä katsoo, että pahin on ohi. Positiivisuus näkyy myös Elinkeinoelämän luottamusindikaattoreista, jotka ovat pääosin nousseet viime kuukausina pandemiaa edeltäville tasoille ja jopa korkeammalle. Luotonanto asuntopuolella on vilkasta ja velkaantuminen vakuudettomien luottojen osalta on kasvussa. On silti syytä kysyä, liittyvätkö positiiviset odotukset kasvuun vai palautumiseen. Talouden piristymisestä huolimatta tulevat luottoriskit joka tapauksessa kasvamaan”, Iskala tiivistää.

European Payment Report lyhyesti:

Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.

Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä seitsemäs.

Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 187 yritystä 11 teollisuudenalalta Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.

Tutkimuksen kenttätyö on tehty 26.1.-16.4.2021 välisenä aikana.

European Payment Report 2021 julkaistiin 16.6.2021 osoitteessa www.intrum.com/epr2021 ja Suomen osio julkaistiin 17.6.2021 osoitteessa www.intrum.fi/epr2021

Muu lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto -> talouden tilannekuva