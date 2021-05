Tutkivaa taidetta koko kesän ajan Hietsun Paviljongissa Helsingissä

Väitös: Ohjelmistovalinnoilla merkittävä rooli kuoroidentiteetin muodostumisessa 3.5.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Kuorolaulu on suosittua Tansanian evankelisluterilaisessa kirkossa. Leena Lampinen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, minkälainen merkitys ohjelmistovalinnoilla on yhden tansanialaisen hiippakunnan kuorojen identiteettien rakentumisessa. Lampisen väitöskirja ”Our Songs and Other People’s Songs. Music and Identities in a Lutheran Diocese in Tanzania” tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 10.5.2021.