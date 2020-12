Tutustu Afrikan kiehtoviin eläimiin!

Auringon noustessa kirahvi aloittaa hyräillen aamunsa Afrikan korkeimman vuoren, Kilimanjaron juurella. Kirahvilla on kauniit suuret silmät ja tuuheat ripset, mutta oletko pohtinut, miksi sillä on niin pitkä kaula? Tai miksi seepralla on raidat? Ja mikä ihme on gnu?

Tittamari Marttinen & Matti Rauvala : Afrikan kiehtovat eläimet. Kansi: Tarja Kettunen.

Tutuiksi tulevat muun muassa myös leikkisä lakkisifaka ja jännittävä puoliapina indri, joka huutelee sumussa kuin aave. Lisäksi tavataan vuoristogorilla, niilinkrokotiili ja elefantti. Entä miten käy, kun leijonanpennut karkaavat omille teilleen? Tässä kirjassa tutustutaan Afrikan kiehtoviin eläimiin, jotka leikkivät, nauttivat elämästään ja viettävät aikaa laumansa kanssa eri puolilla Afrikkaa, pääosin Ugandassa, Tansaniassa, Botswanassa ja Keniassa sekä Madagaskarilla. Kirjan jännittävät kuvat tuovat iloa koko perheelle. Tittamari Marttinen on kirjailija, joka on kirjoittanut teoksia sekä lapsille ja nuorille että aikuisille, yhteensä lähes sata kirjaa, ja joka on aina valmis lähtemään uudelle seikkailulle. Matti Rauvala on rovaniemeläinen, luonnonvalokuvausta harrastava lääkäri, jota kiinnostavat erityisesti villit eläimet lähellä ja kaukana. Teos: Afrikan kiehtovat eläimet

ISBN: 9789523042681

Kirjoittaja: Tittamari Marttinen

Kuvat: Matti Rauvala

Kansi: Tarja Kettunen

Julkaisupäivä: 4.12.2020

