Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Tykkimäen Huvipuiston kesäkonsertit järjestetään tänä kesänä – lavalle nousee Suomen huippuartisteja

Tykkimäen Huvipuistossa on järjestetty jo useiden vuosien ajan suositut kesäkonsertit, joissa heinäkuun jokaisena torstaina lavalle nousee Suomen huippuartisteja. Lavalla on nähty niin suomirokin klassikoita kuin artistitaivaan uusimpia tähtiäkin. Viime kesänä konsertit jouduttiin perumaan koronatilanteen johdosta. Tänä kesänä suositut konsertit järjestetään jälleen ja lavalle nousevat mm. historiallisen määrän Emma-pystejä kahminut BEHM sekä suomirokin legendat Popeda, Neljä Ruusua ja Kolmas Nainen. - On hienoa, että pääsemme järjestämään konsertit tänä kesänä. Toivotamme artistit ja katsojat erittäin lämpimästi tervetulleeksi ja nauttimaan pitkästä aikaa livemusiikista huvipuiston uniikkiin miljööseen, kertoo Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen. Tykkimäen laaja alue mahdollistaa turvavälien pitämisen ja katsojilta toivotaan voimassa olevien koronaohjeistuksien noudattamista. - Asiakkaiden terveysturvallisuudesta huolehtiminen on osa jokapäiväistä toimintaamme huvipuistossa ja sa