Työnantajalle sakko työturvallisuusmääräysten rikkomisesta räystäslautojen vaihtotyössä

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä 29.10.2020 11:00:00 EET | Tiedote

Vanhuspalvelulakiin on tehty muutoksia 1.10.2020 alkaen. Vanhuspalvelulain muutosten päätavoitteena on turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän. Tavoitteena on myös parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.