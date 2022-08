Työsuhdepyörällä Pariisiin - Team Rynkeby ja GoByBike aloittavat yhteistyön

Työsuhdepyörä on ollut suomessa veroton luontoisetu 2021 alusta alkaen ja pyöräedun avulla työntekijät voivat säästää merkittävästi pyörän hankintahinnasta. Kaikki Team Rynkebyn jäsenet, joiden työnantaja mahdollistaa GoByBike pyöräedun voivat nyt hankkia ikonisen keltaisen Team Rynkeby pyörän työsuhdepyöräksi. Edun hyödyntäminen onnistuu myös, jos jäsenen työnantaja liittyy GoByBike palveluun vielä ennen pyörän toimitusta. GoByBike lahjoittaa Team Rynkeby pyörien palvelumaksut Rynkebylle hyväntekeväisyyteen.

Lea Koivisto, maajohtaja, Team Rynkeby Suomi:

”Olemme valtavan iloisia päästessämme toivottamaan GoByBike Finland Oy:n Team Rynkebyn tukijoiden joukkoon. Tämä yhteistyö sopii hienosti molempien yritysten arvoihin, sillä haluamme molemmat osaltamme olla tekemässä hyvää sekä itselle että muille, keräten varoja vakavasti sairaiden lasten auttamiseksi. Yhteistyö madaltaa projektiin osallistujien kustannuksia, sillä jokainen osallistuja kattaa omat kulunsa itse. Työsuhdepyörä on hieno uusi lisä osallistujien palvelutarjontaan, joka tekee osallistumisesta entistä helpompaa.”

Tommi Ylönen, Toimitusjohtaja, GoByBike Finland Oy:

”Olemme innoissamme, kun saamme olla mukana tukemassa Team Rynkebyn toimintaa ja auttaa sen jäseniä pyöräilemään hyvän asian puolesta. GoByBike pyöräedusta on nopeasti tullut suosittu ja haluttu etu työntekijöiden ja työnantajien keskuudessa. Yhteistyön avulla toivomme mahdollistavamme entistä useampien hyväntekijöiden osallistumisen Team Rynkebyn toimintaan. Kannustamme kaikkia työnantajia mahdollistamaan työsuhdepyörät Team Rynkebyn jäsenille ja toivotamme koko Team Rynkebylle navakkaa myötätuulta vuoden 2023 hyväntekeväisyysajoihin!”

Team Rynkeby lyhyesti

Team Rynkeby on eurooppalainen suurin ja näkyvin hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka pyöräilee vuosittain Pariisiin ja kerää kampanjallaan varoja vakavasti sairaille lapsille. Suomessa keräysvarat kohdistetaan syöpää sairastavien lasten ja heidän perheidensä hyväksi, lahjoituskohteet ovat Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö ja Sylva Ry. Viimevuoden keräystulos oli 942 584 €.

Team Rynkeby osallistujat kattavat itse pyörä-, ajovaate- ja matkakulunsa. Tiimisponsorit saattavat tukea joukkueita osallistumalla esimerkiksi huoltoautojen polttoainekuluihin tai lauttamatkasta ja harjoitusviikonlopuista aiheutuviin kuluihin.

Projektin muiden keskeisten kulujen kattamisesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Eckes-Granini (Rynkeby-, God Morgon- ja Hohes C -brändiensä kautta) ja avun kohteena olevat organisaatiot.

GoByBike lyhyesti

GoByBike on suomen suosituin työsuhdepyöräpalvelu, jonka avulla työnantajat voivat mahdollistaa työsuhdepyörät koko henkilöstölleen vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella. GoByBike pyöräetu on otettu suomalaisilla työpaikoilla innostuneesti vastaan. Vuoden 2021 alussa lanseeratulla palvelulla on jo yli 1 300 yritysasiakasta, jotka työllistävät yhteensä yli 110 000 työntekijää. Jo yli 10 000 uutta työsuhdepyöräilijää on saanut itselleen GoByBike työsuhdepyörän. GoByBike palvelee asiakkaitaan maanlaajuisesti ja palvelun avulla työntekijät voivat vapaasti valita millaisen työsuhdepyörän he haluavat itselleen hankkia.

Pyöräetu lyhyesti

Työsuhdepyörästä tuli 1.1.2021 alkaen veroton luontoisetu 1200 euroon asti vuosittain. Työsuhdepyörä on työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Pyörällä voi ajaa ilman rajoituksia sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla. Työsuhdepyörä voi myös olla sähköavusteinen.

Lisätietoja:

Lea Koivisto

maajohtaja, Team Rynkeby Suomi

+358 40 5518159, lmck@team-rynkeby.com

Tommi Ylönen

toimitusjohtaja, Gobybike Finland Oy

+358 50 4873721, tommi@gobybike.fi