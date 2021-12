Työtoiminnan tavoitteena on valmentaa vankeja rikoksettomaan elämään – vankilatuotteita voi hankkia kotiin ja lahjaksi

Jokaiselle vangille tehdään rangaistusajan suunnitelma, johon määritellään yhteistyössä hänen kanssaan tavoitteita, jotka ohjaavat osallistumista vankilan toimintaan. Työtoiminta ja koulutus voivat olla keinoja haluttuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Työtoiminta ylläpitää ja edistää työllistymisedellytyksiä, opettaa työtaitoja, tukee työ- ja toimintakykyä sekä työllistymissuunnitelmia. Työ myös normalisoi vankila-arkea, sillä se tukee normaalia päivärytmiä ja vuorovaikutusta.

Vankila-aikainen työnteko voi johtaa ammattiin

Lähes puolet vangeista osallistuu vuoden aikana työtoimintaan ja kaikesta vankien toiminta-ajasta työtoimintaa on vajaa 40 prosenttia. Vankityössä on usealla työalalla mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa. Mahdollisuuksia myös laajennetaan jatkuvasti yhä useammille työaloille. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Koulutus ja työtoiminta vähentävät uusintarikollisuutta ja lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Ne myös vaikuttavat vangin itsetuntoon, hyvinvointiin ja yleisemmin arjen hallintaan.

Erikoisalan töitä ei tarvitse osata valmiiksi



Vankiloissa järjestetään eri tasoista työtoimintaa, jotta mahdollisimman monelle löytyisi soveltuvaa työtä. Osaamista ei edellytetä etukäteen vaan ammattitaitoiset työnjohtajat ja ohjaajat perehdyttävät ja opettavat.

– Lähtötilanteesta riippuen aloitetaan yksinkertaisemmista tehtävistä ja edetään vaativampiin osaamisen karttumisen myötä. Vankiloissa tehdään esimerkiksi metalli- ja puusepäntöitä sekä painetaan erilaisia julkaisuja ja graafisia töitä, joten erikoisaloja on monia, kertoo erityisasiantuntija Satu Rahkila.

Avolaitoksissa vankien on mahdollista tehdä työtä myös vankilan ulkopuolisissa työkohteissa, joissa työtä ohjaavat Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppanien, esimerkiksi Metsähallituksen, työnjohtajat. Avolaitostyötä tehdään valtion, kuntien tai yleishyödyllisten yhteisöjen omistamissa työkohteissa, jotka ovat pääsääntöisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai muutoin täyttävät toiminnan rahoituksen kriteerit.

Työtoiminnan muodot vaihtelevat laitoskohtaisesti. Tavoitteena on, että vangeille olisi sukupuolesta riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet työhön ja opiskeluun.

Vankilatuotteita voi ostaa kotiin

Työtoiminnassa valmistetaan tuotteita myyntiin, tehdään tilaustöitä asiakkaille ja alihankintatöitä yrityksille sekä yhteistyökumppaneille. Ehkä tunnetuin työtoiminnan muoto on vankityönä valmistettavat vankilatuotteet, joita myydään organisaatioille ja yksityishenkilöille. Taloudellinen tuottavuus ei ole kuitenkaan vankilan työtoiminnan keskiössä, vaikka toiminnan tulee olla taloudellisesti järkevää.

Erilaisia vankilatuotteita on valmistettu Suomen vankiloissa myytäväksi jo ainakin 100 vuoden ajan. Vankilatuote on rekisteröity tavaramerkki. Tuotteita voi ostaa verkosta ja tiedustella suoraan vankiloista. Suosituimpia tuotteita on ollut lähivuosina esimerkiksi Turun vankilan sienijakkara lapsille.

Uusitulla vankilatuote.fi-sivustolla voi tutusta vankiloissa valmistettuihin tuotteisiin

Verkon kautta ostoksille pääsee Livekauppa-verkkokaupassa