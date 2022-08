Työttömyys ennätysalhaalla, yli 55-vuotiaiden työttömyys laskenut selvästi

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenten työttömyysaste oli heinäkuussa 5,6 %. Kesäkuussa työttömyys oli 6,0 %. Vuosi sitten YTK:n työttömyysaste oli 8,0 %, josta on tultu alas 2,4 prosenttiyksikköä.

Työttömyys on ollut näin alhaalla viimeksi vuoden 2019 syyskuussa. Korona-ajan huipusta 13,6 % (heinäkuu 2020) työttömyysaste on laskenut jopa kahdeksan prosenttiyksikköä.

Työttömyys aleni kaikissa ikäryhmissä. Voimakkainta lasku oli yli 55-vuotiaissa; heidän työttömyytensä oli heinäkuussa 11,4 % ja on laskenut maaliskuusta jopa 5,2 prosenttiyksikköä.

Myös vuodentakaiseen verrattuna yli 55-vuotiaiden työttömyys on laskenut reippaasti, 3,7 prosenttiyksikköä eli lähes kolmanneksella viime vuoden heinäkuusta.

”On ilahduttavaa, että työttömyys laskee vanhemmasta päästä, vaikka osa siitä selittyykin kausivaihtelulla. Vielä viime vuoden keväällä yli 55-vuotiaiden työttömyys oli kahdessakymmenessä prosentissa, nyt ollaan jo melko lähellä kymmentä prosenttia”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Ensihakemuksia poikkeuksellisen paljon

Vaikka työttömyys on nyt alhaalla, on YTK:lla riittänyt kesällä töitä hakemusten kanssa. Niitä on aiheuttanut etenkin ensihakemusten suuri määrä, sillä alkavan työttömyyden vuoksi tehdyt hakemukset ovat olleet kasvussa.

”Heinäkuussa tuli yli tuhat hakemusta enemmän kuin ennustimme. Elokuun alku on kuitenkin vaikuttanut taas melko normaalilta hakemusten määrän suhteen”, Auli Hänninen sanoo.



Lapin työttömyys 9,8 %, Pohjanmaan vain 3,5 %

Yhdenkään maakunnan työttömyys ei YTK:lla ollut heinäkuussa yli 10 %:n rajan. Lapin työttömyys oli korkeimmalla, 9,8 %:ssa.

Pohjanmaan maakunnassa työttömyysaste oli vain 3,5 % ja Ahvenanmaalla vielä tätäkin matalampi, 2,7 %.

Maakunnista työttömyys laski eniten Etelä-Savossa. Siellä työttömyys aleni kesä-heinäkuun välillä 1,6 prosenttiyksikköä (8,4 % -> 6,7 %). Uudellamaalla työttömyys ei heinäkuussa enää laskenut. Tätä selittää etenkin Uudenmaan työttömyyden jo ennestään matala taso, 4,8 %.

Tiedot selviävät YTKBarometrista, joka luotaa kuukausittain Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyyttä. Yli puolen miljoonan jäsenen YTK on Suomen suurin työttömyyskassa.