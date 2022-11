Ukko-Kolin rinteet avautuvat 3.12.2022

Ukko-Kolin rinteistä kaksi avautuu lauantaina 3.12. klo 10.00.

Kauden avauksen merkeissä mäkeä lasketaan Lieksassa Ukko-Kolin rinteillä lauantaista tiistaihin 3.–6.12. klo 10–18.

Ukko-Kolin rinteillä avataan päärinne Pielinen (nro 3), joka on 1 000 metriä pitkä ja vaikeustasoltaan punainen. Lisäksi avautuu alkeisrinne (nro 5b).

Hisseistä avautuvat tuolihissi ja mattohissi.

Muiden rinteiden lumetus etenee ja rinteitä pyritään avaamaan piakkoin lisää.

Samalla kun rinteet aukeavat, liikennöintinsä Joensuusta Kolille ja takaisin aloittaa Ski & Spa -bussi. Ski & Spa -bussi liikennöi lauantaisin ja sunnuntaisin rinnekauden alusta rinnekauden loppuun. Kyyti on varattava ennakkoon viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä puhelinnumerosta 020 741 4392. Matkan hinta yhteen suuntaan on 10 € ja menopaluu on 20 €.

Uutuutena Ski&Spa bussi liikennöi tulevana talvena myös matkailukeskus Koli Freetimen kautta.

Pitkän avausviikonlopun jälkeen rinteet ovat aluksi avoinna viikonloppuisin. Rinteet ovat 7.–18.12. avoinna lauantaista sunnuntaihin kello 10–18. Tämän jälkeen 19.12. lähtien rinteet ovat avoinna joka päivä. Laskukautta on tarkoitus jatkaa ainakin 16.4. saakka, ja säiden salliessa jopa toukokuun alkuun saakka.

Hartaasti odotetut alkutalven pakkaset ovat mahdollistaneet lumettamisen noin seitsemän vuorokauden verran ja sen myötä ensimmäisten rinteiden avaus on mahdollista.

Toiveissa olisi toki kireämpääkin pakkaskeliä ja mielellään alle -10 jolloin lumentuotto on lähes kolminkertainen -4 asteeseen verrattuna.

Internetistä osoitteesta www.koliski.fi/laskettele voi tarkistaa viimeisimmät tiedot rinteiden osalta sekä hissilippujen ja muiden palveluiden hinnat.



Koli Ski -hiihtokeskuksessa on rinteitä kaiken tasoisille hiihtäjille, alkeis- ja naperorinteistä yli kilometrin pituisiin vaativimpiin rinteisiin. Yhteensä rinteitä on seitsemän, joista jyrkin eli Ukko-Koli (korkeus 212 m) tarjoaa haastetta ammattilaskijallekin. Break Sokos Hotel Koli sijaitsee Ukko-Kolin laella, rinteiden äärellä. Mäkeen pääsee suoraan hotellin pihasta, mikä mahdollistaa sujuvan lasketteluelämyksen.

Break Sokos Hotel Koli on Kolin kansallispuistossa, Ukko-Kolin huipulla sijaitseva uniikki ja levollinen maisemahotelli. Niin hotellin tyylikkäältä spa-osastolta kuin huoneista ja ravintoloista avautuu upea kansallismaisema Pielisjärven yli.

Kolilla luonto alkaa heti hotellin ovelta. Astu monoihin tai lumikenkiin, hyppää satulaan tai solmi patikkakengät. Lähde nauttimaan hiljaisuudesta ja jylhästä kansallismaisemasta, tätä et löydä mistään muualta. Ulkoilun jälkeen on ihana kylpeä hotellin hemmottelevalla spa-osastolla ja illallistaa maisemaravintolassa.

Maisemakylpylä Koli Relax Spa -kylpylässä on kahdeksan erilaista allasta, joista kaksi ulkoporeallasta, sekä kolme saunaa. Mukaan kylpijä saa kylpykiulun, joka sisältää Lumenen kylpytuotteita saunapolun eri vaiheissa käytettäväksi.