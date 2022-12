Ukrainalaisten omistama perheyritys Enkora Oy vei voiton Vuoden maahanmuuttanut yrittäjä -kilpailussa

Kilpailun tavoitteena on tuoda esille maahanmuuttaneita yrittäjiä ja heidän merkitystään elinkeinoelämälle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Voittaja julkistettiin Suomen Yrittäjien Business Unplugged -tapahtumassa keskiviikkona 7.12.2022 Helsingissä.

Vahva liiketoimintaosaaminen ja pitkäjänteinen tekeminen toivat voiton

Goutsoulit johtavat yhdessä asiakaspalvelun järjestelmäratkaisuja tarjoavaa it-yritystä Enkora Oy:tä, jonka kautta esimerkiksi kunnat ja yritykset voivat yhdistää ohjelmistokomponentteihin erilaisia tukevia laitteistoja, esimerkiksi kulunvalvontaan tai asiakkaiden itsepalveluun liittyen.

Suurin osa suomalaisista on käyttänyt Enkoran tuotteita jossain vaiheessa, sillä yrityksen kädenjälki näkyy muun muassa uimahalleissa, kuntosaleissa, sairaaloissa ja yliopistoissa ympäri maan.

“Yrittäjän polulle lähteminen oli meille luonteva valinta. Kun aloitimme yritystoiminnan, tavoitteena oli tuoda markkinoille jotain aidosti uutta ja innovatiivista. Idea kannatti ja tänä päivänä olemme ylpeitä luomastamme yrityskulttuurista ja toimintamme etiikasta. Kiitämme Suomen Yrittäjiä ja Eloa tästä kunniasta ja aiomme lahjoittaa saamamme palkintorahan Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Anton Goutsoul.

Yrityksen perustajat ovat joutuneet ponnistelemaan voittaakseen asiakkaidensa luottamuksen perinteisellä ja suljetulla toimialalla sekä edenneet sinnikkäästi kohti tavoitteittaan. Enkora tekee kannattavaa kasvua, työllistää 40 työntekijää ja toimii johtajana usealla markkina-alueella.

Tuomaristo oli vaikuttunut yrittäjien yhdessä tekemisen kulttuurista, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työskentelystä asiakkaidensa kanssa sekä siitä, että Anton, Artem ja Vassili ovat lähteneet rohkeasti ja hyvällä menestyksellä mukaan julkisiin hankintakilpailuihin.

Enkora Oy:

Perustettu: 2006

Liikevaihto: 4,3 miljoonaa

Henkilöstö: 40

Kotipaikkakunta: Helsinki

Ruth Franco, Lin Psychological Services Oy:stä kunniamaininta

Ehdokkaiden joukosta nousi esiin myös yrittäjä Ruth Franco, jonka tuomaristo päätti palkita kunniamaininnalla. Lin Psychological Services Oy on Francon yksin pyörittämä yritys, joka tarjoaa mielenterveyspalveluita myös englannin ja espanjan kielillä erityisesti maahanmuuttaneille.

”Yrittäjyys on joskus ainoa ja usein paras tapa maahanmuuttaneille työskennellä niissä ammateissa, joihin heidät on koulutettu, ja varmistaa heille riittävät työolot ja samalla tarjota tarvittavia palveluja ja asiantuntemusta muille. Jos uskot, että sinulla on toteuttamiskelpoinen idea, niin kannattaa löytää kaikki tarvittava tuki ideasi toteuttamiseen!", kannustaa Ruth Franco.

Franco on toiminut alalla jo 15 vuotta ja koki vastoinkäymisiä aloittaessaan yrittäjätaivaltaan sekä muuttaessaan toiminimensä osakeyhtiöksi. Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksella (nykyinen Valvira) kesti kolme vuotta tunnustaa Francon psykologin tutkinto ja odotusajan hän käytti suomen kielen opettelemiseen. Franco kouluttautui myös psykoterapeutiksi, jotta hänen asiakkaansa voisivat hyödyntää valtion myöntämän Kela-korvauksen.

Suomessa on tarve monikielisille terapia- ja mielenterveyspalveluille ja tämä tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Francon kaltaisia toimijoita tarvitaan lisää.

Tuomaristo vaikuttui Francon periksiantamattomasta työstä ja aidosta välittämisestä, jota hän osoittaa asiakkaitaan kohtaan. Lin Psychological Services on pioneeritoimija Suomessa.

Lin Psychological Services Oy:

Perustettu: toiminimi vuodesta 2008, osakeyhtiö vuodesta 2021

Liikevaihto: 100 000

Henkilöstö: yksinyrittäjä

Kotipaikkakunta: Helsinki

Palkintoraati

Palkintaraatiin kuuluivat Suomen Yrittäjien maahanmuuttaneiden yrittäjien verkoston puheenjohtaja Pamela Spokes, vuoden 2021 voittaja Ivan Ore, Työeläkeyhtiö Elon markkinointijohtaja Joni Tikkanen ja Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Parpala.

