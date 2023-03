Upouudet Lenovo LOQ -pelikannettavat ja LOQ Tower PC aloitteleville pelaajille

Lenovo LOQ -alabrändi palvelee aloittelevien pelaajien innostusta tehokkailla ja suosituilla tietokoneilla, joilla on sama DNA kuin Lenovon tunnetulla Legion-brändillä.

Lenovo LOQ -kannettavia on saatavana sekä 16- että 15-tuumaisina. Niissä on Windows 11 -käyttöjärjestelmä ja suoritinvaihtoehtoina 13. sukupolven Intel® Core- tai AMD Ryzen™ 7000 -sarjan suorittimia ja NVIDIA® GeForce RTX™ 40 -sarjan näytönohjaimia.

Lenovo LOQ Towerin muotokieli on rohkeaa, siinä on laajennettava muisti ja pätevät CPU- ja GPU-vaihtoehdot, jotka tekevät siitä sopivan valinnan aloitteleville pelaajille.

--

Pelaamisesta nauttimisen ei tarvitse rajoittua vain huippuluokan pelitietokoneisiin. Tänään julkistettu Lenovo LOQ – äännetään "lock" – antaa vasta aloitteleville pelaajille tarvittavia ominaisuuksia ilman, että ne maksavat maltaita.

Lenovo LOQ -pelikannettavissa on runsaasti valinnanvaraa. Niihin kuuluvat Intel-pohjaiset Lenovo LOQ 16IRH8- ja Lenovo LOQ 15IRH8 -kannettavat sekä Lenovo LOQ Tower 17IRB8 -pöytätietokone ja AMD-pohjaiset Lenovo LOQ 16APH8- ja Lenovo LOQ 15APH8 -kannettavat.

Legionin innoittamana LOQ-koneissa on Legion-kannettavista tutut takaosan I/O-rako ja tuotemerkin tyylitelty "O”. Nämä kaksi brändiä siis tukevat toisiaan palvellessaan yhä laajempaa peliyhteisöä, ja LOQ-tuotteista voi siirtyä sujuvasti käyttökokemukseltaan vastaaviin Lenovon Legion -laitteisiin.

"Uuden Lenovo LOQ -brändin lanseerauksen myötä rakennamme sillan pc-tarjoomassa aloittelevien ja jo pidempään pelanneiden välille", sanoo Lenovon varatoimitusjohtaja ja Intelligent Devices Groupin kuluttajaliiketoimintasegmentin toimitusjohtaja Jun Ouyang. "Lenovo LOQ purkaa pelaamisen esteitä ja antaa entistä useammalle pelaajalle helpon pääsyn pelimaailmaan."

Lenovo LOQ -kannettavat – kulje uusia polkuja pelimaailmassa ja avaa ovi yhteisöihin reaalimaailmassa

Pelaamiseen hurahtaneet saavat nauttia Lenovo LOQ -pelikannettavien valikoiman runsaasta kirjosta riippumatta näytön koosta (15- tai 16-tuumainen), prosessorista (jopa 13. sukupolven Intel Core- tai AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessori) tai grafiikasta (NVIDIA GeForce RTX 4060 -kannettavan näytönohjain). NVIDIA-näytönohjaimilla varustetuissa Lenovo LOQ -pelikannettavissa on MUX-kytkentä, joka mahdollistaa integroidun näytönohjaimen ohittamisen NVIDIA Advanced Optimus -ohjelmiston avulla pelaamisen aikana. Näin NVIDIA-näytönohjaimet voivat olla suoraan yhteydessä näyttöön, mikä johtaa korkeampiin fps-lukemiin pienemmällä viiveellä. Peli siis pyörivät sulavammin ja näyttävät entistä paremmilta. Kun et pelaa, MUX-kytkennän avulla kannettava tietokone voi käyttää integroitua grafiikkaa, mikä optimoi akun kestoa.

Laitteiden tehokkaat sisäosat pidetään viileinä jopa neljän lämmönsiirtoputken, kahden tehokkaan tuulettimen ja erittäin suurikokoisten ilmanottoaukkojen ja ulostuloaukkojen avulla, joiden yhteenlaskettu teho on jopa 135 W TDP ja jotka pitävät kannettavan tietokoneen riittävän viileänä ja hiljaisena kirjastossa tai yhteisissä työpisteissä käytettäväksi. Kun on aika ryhtyä pelaamaan, virtuaalimaailmat heräävät henkiin jopa 16-tuumaisella 350 nitin 16:10 WQXGA 165Hz VRR -näytöllä, joka on saatavana1 Lenovo LOQ 16IRH8 ja Lenovo LOQ 16APH8 -malleihin, kun taas Lenovo LOQ 15IRH8 ja Lenovo LOQ 15APH8 -malleissa on jopa 15-tuumainen 350 nitin 16:9 WQHD 165Hz VRR -näyttö1. Molemmat näytöt tukevat myös NVIDIA G-SYNCiä, joka saa pelaajat uppoutumaan peleihin, joissa värit ovat eloisat, kontrasti on terävä ja virkistystaajuus on nopea, jolloin jokainen liike ja toiminta tuntuu saumattomalta.

Kaikissa Lenovo LOQ -kannettavissa oleva Lenovo LA AI -siru – sama, joka löytyy Lenovo Legion -kannettavista – antamassa tehoa Lenovo AI Engine+:lle, joka mukauttaa dynaamisesti tehonkulutusta ja lämpösuorituskykyä ja optimoi pelien ruudunpäivitysnopeuden. Se jopa hyödyntää koneoppimista analysoidakseen käyttötottumuksia ja parantaakseen pelien suorituskykyä entisestään ajan myötä.

Kaikkiin Lenovo LOQ -kannettaviin on saatavana jopa 16 gigatavua 5600 MHz:n DDR5-muistia, ja ne tukevat 32 Gt:n tallennustilaa sekä jopa 1 TB:n PCIe® SSD-levyä (myydään erikseen).2 Kaikissa Lenovo LOQ -kannettavissa on kaksi RAM-muistipaikkaa ja kaksi PCIe-muistipaikkaa RAM-muistin ja tallennustilan lisäämistä varten.

16-tuumaisissa Lenovo LOQ -pelikannettavissa on 80 Whr:n akku, joka tarjoaa jopa 7 tunnin akunkeston3 ja tukee Super Rapid Charge Pro4 -toimintoa, joka nopeuttaa latausta ja pidentää akun kestoa, kun olet liikkeellä. 15-tuumaisissa Lenovo LOQ -pelikannettavissa on 60 Whr:n akku jopa 6 tunnin akunkestolle3. Akku tukee Super Rapid Charge5 -latausta. Kaikissa kannettavissa tietokoneissa on USB-C®-portti, mikä parantaa käytettävyyttä myös matkustettaessa.

Sekä 15- että 16-tuumaisissa Lenovo LOQ -kannettavissa on täysikokoinen Lenovon pelinäppäimistö, jossa on numpad-ominaisuudet, 1,5 mm:n näppäinliike, 100-prosenttinen anti-ghosting-tekniikka sekä valinnainen 4-alueinen RGB-taustavalo. Kaikki on sijoitettu kestävään, sinisellä värillä korostettuun Storm Grey1 -polymeerirunkoon, joka on testattu MIL-STD 810H6 -standardien mukaisesti, ja uusi Lenovo LOQ -logo on näkyvästi kannessa.

Tiukkaa tavaraa eikä höttöä – Lenovo LOQ Tower 17IRB8 ja Lenovo LOQ Tower 17IRB8

Lenovo LOQ Tower on luonnollinen valinta aloitteleville pelaajille, jotka haluavat pöytätietokoneen. Se toimii alusta lähtien erinomaisesti ja on laajennettavissa tulevaisuutta ajatellen. Tilavan 17L-rungon etuosan sinisellä korostetut 2D- ja 3D-raidalliset kuviot ovat osoitus yhteydestä Lenovo Legion-sarjaan, ja ne eivät ainoastaan näytä teräviltä, vaan tarjoavat myös tehostetun ilmanvaihdon, joka antaa jopa 13. sukupolven Intel Core i7-13700 -suorittimen ja jopa uusimpien NVIDIA RTX 40 -sarjan näytönohjainten tuulettua raskaiden pelisessioiden aikana.

Muistia on lisättävissä jopa 32 Gt 3200 MHz:n DDR4 RAM asti, ja tallennusvaihtoehtoja on runsaasti: jopa 2 Tt 3,5 tuuman 7200RPM SATA HDD2, 1 Tt PCIe NVMe™ TLC M.2 2280 SSD2 ja tuki jopa 1 SSD- ja 2 HDD-levylle (kumpikin myydään erikseen). Laite on myös yhdistettävissä verkkoon Wi-Fi 6e7:n tai 2,5 GHz:n LAN-portin kautta. Lenovo LOQ Tower 17IRB8 pakkaa siis kilpailukykyisen laitteiston komeaan runkoon, jossa on tilaa kasvaa pelaajan mukana.

Aivan kuten Lenovo Legion -koneissa, kaikissa Lenovo LOQ -koneissa on saatavilla Windows 11 sekä 3 kuukauden Xbox Game Pass Ultimate -paketti 8,9, jotta pelaajat voivat tietokoneen käyttöön ja aloittaa pelaamisen heti. Lenovo Legion Arena -sovelluksen avulla käyttäjät voivat tallentaa kaikki suosikkipelinsä eri pelialustoilla yhteen kirjastoon, josta ne ovat helposti saatavilla ja nopeasti käynnistettävissä. Mukana on myös Lenovo Vantage, joka tarjoaa mukautuksia ja säätöjä laitteen suorituskyvyn maksimoimiseksi kaiken kattavan työkalupaketin avulla, mukaan lukien ylikellotuksen säätimet, tekoälysuorituskyvyn viritys ja reaaliaikainen suorituskyvyn mittaristo. Nahimic by SteelSeriesin 3D-ääni ja yksinkertaiset sekoitus- ja äänen suoratoisto-ohjaimet mahdollistavat kristallinkirkkaan kommunikoinnin tiimikavereiden välillä pelin aikana. Jokainen Lenovo LOQ -laite on myös oikeutettu Lenovon Premium Care 10 -tukipalveluun, joka tarjoaa henkilökohtaista laitteisto- ja ohjelmistoapua asiantuntijateknikoilta ja nopeat korjaukset tarvittaessa.

--

Hinnoittelu ja saatavuus11:

Lenovo LOQ 16IRH8 (Intel) tulee saataville kesäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1199,00 euroa.

Lenovo LOQ 16APH8 (AMD Ryzen) tulee saataville kesäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1149,00 euroa

Lenovo LOQ 15IRH8 (Intel Core) tulee saataville toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1149,00 euroa.

Lenovo LOQ 15APH8 (AMD Ryzen) tulee saataville kesäkuussa 2023 ja sen lähtöhinta on 1099,00 euroa.

Lenovo LOQ Tower 17IRB8 (Intel Core) tulee markkinoille toukokuussa 2023 ja sen lähtöhinta on 799 euroa.11

--

Kuvia median käyttöön löytyy täältä sekä tiedotteen liitteinä.





