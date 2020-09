UROS ja Oulun yliopisto julkistavat strategisen kumppanuuden

Varhaiskasvatuksen opettajapulaa helpotetaan monimuotokoulutuksella 25.8.2020 06:10:00 EEST | Tiedote

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, ja monilla alueilla tilanne on jopa kriittinen. Avoinna oleviin paikkoihin on vaikea löytää päteviä hakijoita, ja tehtävissä työskentelee satoja epäpäteviä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa on parhaillaan avoinna yli tuhat työpaikkaa ja Kainuussakin tarve lähivuosina on kymmeniä. Pulaa helpotetaan varhaiskasvatuksen opettajien valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa syksyllä 2021.