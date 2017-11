Useita It’s Pure -myymälöitä avautumassa pääkaupunkiseudulle

Luomuketju saapuu Helsinkiin

Puhtaista ja reiluista elintarvikkeista tunnettu It’s Pure -ketju avaa useita myymälöitä ennen joulua pääkaupunkiseudulle. Ensimmäisenä ovensa avasi Easton-ostoskeskuksen myymälä 26.10. Tämän viikon perjantaina 3.11 avautuu myymälä Helsingin päärautatieasemalle ja ensi viikolla CityCenteriin. Lisäksi Espoon Ainoa-ostoskeskukseen avautuu It’s Pure -myymälä marraskuun lopussa. It’s Pure -ketju hallinnoi Punnitse ja Säästä sekä It’s Pure -myymälöitä, joita on Suomessa kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Sana ”Pure” tarkoittaa puhdasta ja reilua. Jokaisen It’s Pure -myymälän tuotteista yli 50% on luomutuotteita. Käytännössä puhdas ja reilu toiminta näkyy esimerkiksi siten, että It’s Pure -myymälöiden tuotteista yli puolet myydään pakkaamattomina ja asiakas voi kerätä tuotteita juuri tarvitsemansa määrän biohajoavaan pussiin. Ketju myös palkitsee pakkausjätteen vähentämisen. Asiakkaat, jotka keräävät tuotteet omaan astiaansa, saavat alennusta tuotteista. Pakkaamattomat irtotuotteet ovat 5-30% edullisempia kuin pakatut vaihtoehdot tuoteryhmästä riippuen.

Kaikissa It’s Pure -myymälöissä on saatavilla paljon terveellisiä ja herkullisia kuivaelintarvikkeita sekä erilaisia juomia ja välipaloja. It’s Pure sekä Punnitse ja Säästä -myymälöissä on myös tuotteita, joita ei saa mistään muualta, kuten lisäaineettomat It’s Pure -smoothiet, It’s Pure inkivääriglögit ja -totit sekä It’s Pure -mausteet. Lisäksi valikoimissa on kymmeniä pakkaamattomia irtotuotteita niin herkuttelijoille, urheilijoille, ruoka-aineallergikoille kuin ruoanlaitosta kiinnostuneillekin.

Punnitse ja Säästä -ketju jatkaa myös vanhojen myymälöiden muuttamista It’s Pure -liikkeiksi. Ketjun myymälöistä noin kaksi kolmasosaa on franchising-kauppiaiden liikkeitä. Eastonia edeltävä It’s Pure -myymälä avattiin Joensuun Iso Myy -ostoskeskukseen noin kuukausi sitten. ”Uudistetussa Joensuun It’s Pure -myymälässä on uusi, pirteämpi ilme. Asiakkaat ovat ottaneet muutoksen hienosti vastaan ja innostus on tarttunut henkilökuntaan asti”, sanoo yrittäjä, kauppias Laura Hämäläinen.

Panostamme puhtaisiin ja reiluihin valintoihin, ja tarjoamme vastuullisesti tuotettuja irtotuotteita sekä huolella valittuja pakattuja tuotteita. It’s Pure® tarkoittaa Puhtaita ja Reiluja valintoja niin tuotteissa kuin toiminnassammekin. It’s Pure ketjuun kuuluu 29 It’s Pure - sekä Punnitse ja Säästä -myymälää, jotka toimivat kahdellakymmenellä paikkakunnalla Suomessa. www.itspure.com–osoitteessa voi tehdä ostoksia sekä saada lisätietoa ketjumme toiminnasta.