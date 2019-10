Uuden lastensairaalan tunnusluvut: toiminta hyvällä tasolla

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on laatimassa selvitystä Uuden lastensairaalan toiminnasta. Nyt kerättyjen tietojen perusteella laatu, potilasturvallisuus, henkilöstömitoitus ja työkuormitus ovat Uudessa lastensairaalassa pysyneet samalla tasolla kuin ennen vuosi sitten tapahtunutta muuttoa.

Julkinen epäily Uuden lastensairaalan toimintaan liittyvistä puutteista alkoi Ylen MOT-ohjelmassa esitetyistä väitteistä. HUS julkaisi asiaan liittyen vastineen ja päätti käynnistää johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven johdolla selvityksen Uuden lastensairaalan toiminnasta.

Uuden lastensairaalan toiminnasta tehtävä selvitys on edennyt siten, että toimintaa kuvaavat luvut on kerätty. HUSin hallitus saa kokouksessaan 4.11.2019 väliraportin suullisena. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että toimintaa kuvaavista luvuista ei löydy perusteita julkisuudessa esitetyille väitteille.

“Nyt on analysoitu kattavasti ne tunnusluvut, joihin kaikkien HUSin tulosyksiköiden toiminnan suunnittelu, resursointi ja budjetointi perustuu. Viitteitä poikkeavasta tilanteesta ei näiden lukujen perusteella löydy. Ylitöitä on ollut tavallista enemmän vuoden alussa, jolloin työtä on tehty uudessa toimintaympäristössä. Ylitöiden määrä on kuitenkin nyt tasaantunut. Muutto ei muuten näytä heilauttaneen analysoituja tunnuslukuja mihinkään suuntaan. Tämä kertoo sairaalan henkilökunnan ammattitaidosta ja sitoutumisesta muutostilanteessa”, sanoo Mäkijärvi.

Tunnuslukujen mukaan hoidon laatu, potilasturvallisuus, henkilöstömitoitus ja työkuormituskin ovat olleet koko ajan hyvällä tasolla. Uudessa lastensairaalassa irtisanoutumisia on puolet vähemmän kuin muissa HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköissä. “Helmi- ja huhtikuun välisenä aikana omasta tahdosta irtisanoutuneita oli tosin hiukan tavanomaista enemmän, mutta määrä on sen jälkeen tasaantunut. Viittaako tämä johonkin koettuun epäkohtaan, se selviää toivottavasti haastatteluissa, joita ryhdymme seuraavaksi tekemään”, sanoo Mäkijärvi.

Selvityksen tekemistä jatketaan henkilöstön ja esimiesten haastatteluilla. Koko selvitys valmistuu myöhemmin tämän vuoden aikana.

