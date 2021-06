Uudenkaupungin makeanvedenaltaan säännöstely muuttuu

Varsinais-Suomen kokoontumisia koskevat rajoitukset lievenevät edelleen 4.6.2021 09:12:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, joten Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt keventää alueen kokoontumisrajoituksia. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisyleisömäärää ei 4.6. alkaen enää tarvitse rajoittaa, jos toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi kahden metrin turvaväli koskee jatkossa vain sisätiloja.