Uudenmaan korkeakouluissa on liian vähän aloituspaikkoja 

”Uudenmaan korkeakoulujen osuus koko maan aloituspaikoista ja opiskelemaan valituista on laskenut useita prosenttiyksiköitä vuodesta 2016 vuoteen 2021. Aloituspaikkojen määrä Uudenmaan korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa opiskelupaikkojen kysyntään. Tämä näkyy muun muassa korkeakoulujen ensisijaisten hakijoiden suurena osuutena uusmaalaisissa korkeakouluissa muuhun maahan verrattuna”, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin seudulla toimii neljä yliopistoa ja seitsemän ammattikorkeakoulua. Vaikka aloituspaikkojen lukumääriä on viime vuosina nostettu, Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikat ja opiskelemaan valittujen opiskelijoiden määrät ovat jääneet alemmalle tasolle verrattuna muiden maakuntien korkeakouluihin. Samaan aikaan Uudenmaan osuus maan opiskeluikäisestä ja työikäisestä väestöstä on kasvanut, ja yritysten osaajapula on pahentunut voimakkaasti.

”Sekä työvoiman kysyntä että osaajapulasta raportoivien työnantajien osuus ovat Uudellamaalla palanneet ennen koronaa käynnistyneelle kasvu-uralle, eikä tilanteeseen ole nähtävissä ratkaisua ilman riittäviä panostuksia alueella tarjottavaan koulutukseen”, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Vataja toteaa, että nykyisellään yhtälö ei toimi. ”Ennusteiden mukaan työ- ja opiskeluikäisen väestön määrä Uudellamaalla kasvaa aina 2030-luvulle asti, ja samaan aikaan alueen yrityksillä on kasvava osaajatarve, mutta maakunnan korkeakouluille myönnetyt korkeakoulujen aloituspaikat laahaavat jäljessä. Näin ei voi jatkua”, Vataja painottaa

Uudenmaan korkeakoulujen kova vetovoima näkyy hyvin Laurea-ammattikorkeakoulussa, johon oli kevään 2021 yhteishaussa 6,2 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Luku oli maan korkein.

“Korkea vetovoimaluku kertoo valitettavasti nuorten vaikeasta tilanteesta, kun alueen korkeakouluissa ei ole tarjolla riittävästi opiskelupaikkoja. Meiltä valmistuvat opiskelijat kuitenkin työllistyvät erinomaisesti”, arvioi toimitusjohtaja, rehtori Jouni Koski Laurea-ammattikorkeakoulusta. “Kun peräti 96,6 prosenttia valmistuneista on työllistynyt vuoden kuluessa tutkinnon valmistumisesta, voitaneen todeta ammattikorkeakoulututkinnon täyttäneen keskeisen tehtävänsä”, Koski jatkaa.

Helsingin seudun kauppakamari toteutti Korkeakoulujen hakijat ja aloituspaikat Uudellamaalla ja muissa maakunnissa -selvityksen Kaupunkitutkimus TA:n kanssa tammikuussa 2022.