Uudet Lenovo Legion Slim -sarjan kannettavat tietokoneet yhdistävät tehon ja ketteryyden

Uudet 8. sukupolven Lenovo Legion Slim -sarjan kannettavat tietokoneet yhdistävät suorituskyvyn ja keveyden

Lenovo Legion Slim 7 -sarjan laitteissa on 140 W TDP:n teho ketterässä paketissa

Lenovo Legion Slim 5 -sarjan kannettavat tuovat tehoa ja kulkevat helposti mukana pelaajan arjessa

Lenovo julkaisi myös viimeisintä tekniikkaa hyödyntävät Lenovo Legion Y34wz-30- ja R45w-30 -pelinäytöt.

Lenovo julkisti tänään uudet 8. sukupolven Lenovo Legion Slim -kannettavat. Legion Slim -sarjassa on aiempaa enemmän vaihtoehtoja pelaajille. Kategorian uusia laitteita ovat Lenovo Legion Slim 7i ja 7 (16", 8), Lenovo Legion Slim 5i ja 5 (16", 8) sekä tänä vuonna täysin uuden kokoinen Lenovo Legion Slim 5 (14", 8). Sarjan uusin sukupolvi on myös ensimmäinen, jossa on Lenovo Artificial Intelligence (LA) -järjestelmäpiiriperhe. Järjestelmäpiirit ovat fyysisiä AI-siruja, jotka tehostavat Lenovo AI Engine+:a, joka taas säätää dynaamisesti Lenovo Legion ColdFront 5.0 -lämpötilaa optimoidakseen jäähdytyksen ja säilyttääkseen maksimaalisen tehon vähäisellä melulla.

Lenovo Legion Slim -sarjan kannettavat tietokoneet on suunniteltu vastaamaan pelaajien monitahoisiin tarpeisiin. Niissä on SD-korttipaikka, pikalataustekniikka1, Windows 11, kolmen kuukauden ilmainen Xbox Game Pass Ultimate2,3, pääsy Nahimic by SteelSeries 3D immersive -äänentoistoon ja Lenovo Vantage -palvelu. Lenovo Legion Ultimate -tukipalvelu tarjoaa mielenrauhaa, teknistä tukea, opastusta4 ja apua ympäri vuorokauden. Legion Arenan avulla kaikki pelit ovat saatavilla yhdessä paikassa sen sijaan, että käyttäjän tarvitsee vaihtaa sovellusten välillä. Lenovo julkaisi myös ultraleveän ja kaarevan Legion R45w-30 44,5" 32:9 -näytön sekä kaarevan Legion Y34wz-30 -pelinäytön, joka tarjoaa selkeyttä ja eloisia värejä 34-tuumaisella mini-LED-taustavalaistulla paneelilla.

”Lenovo on aina halunnut tarjota kuluttajille mahdollisuuden valita omaan pelaamiseen ja elämäntyyliin sopivan laitteen”, sanoo Jun Ouyang, Lenovon varatoimitusjohtaja ja Intelligent Devices Groupin kuluttajaliiketoimintasegmentin toimitusjohtaja. "Uusi Lenovo Legion Slim -sarjan pelikannettava yhdessä Lenovo Legion Pro -sarjan, Legion Towerin ja Lenovo LOQ -pelilaitteiden kanssa täydentää pelivalikoimaamme räätälöitävillä vaihtoehdoilla, jotka palvelevat kaikenlaisia pelitavoitteita."

Lenovo Legion Slim 7i ja 7 (16", 8): Ketterimmät 16-tuumaiset tekoälyviritetyt pelikannettavat5

Uusi 8. sukupolven Lenovo Legion Slim 7 -sarja on suunniteltu AAA-pelien ajoon, suoratoistoon, sisällöntuottoon ja työtehtäviin. Lenovo Legion Slim 7:ssä on Windows 11 ja 13. sukupolven Intel® Core™ i9-13900H -suoritin. Lenovo Legion Slim 7:ssä on Windows 11 ja AMD Ryzen™ 9 7940HS -suoritin. Molemmissa on NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 -näytönohjain, 32 gigatavua 5600 MHz:n DDR5-muistia ja 16-tuumainen 16:10 Lenovo PureSight -pelinäyttö. Kannettavissa on WQXGA 240Hz VRR 500nit -paneeli heille, jotka arvostavat nopeita vasteaikoja tai 3.2K 165Hz VRR 430nit 100 % DCI-P3-paneeli korkeampaa resoluutiota ja väriskaalaa arvostaville.

Kannettavat tietokoneet on rakennettu pysymään viileinä myös kovassa kuormituksessa. Lenovo Legionin kehittyneen ColdFront 5.0 -lämpöjärjestelmässä on neljä kuparista hybridilämpöputkea, vaihetta vaihtava lämpömassa sekä uusi ilmanotto- ja 90-lapainen tuuletinjärjestelmä. Suorituskykytilassa tuulettimesta syntyy melua vain 48 dB verran. Lenovo LA AI -piiri virittää dynaamisesti lämpösuorituskykyä maksimoidakseen ruudunpäivitysnopeuden ja minimoidakseen melun, minkä ansiosta Lenovo Legion Slim 7i ja 7 voivat saavuttaa 140 W TDP:n tehon.

99,99 Whr:n akku antaa käyttäjille mahdollisuuden työskennellä keskeytyksettä. Akun kesto on jopa 10 tuntia.1 Super Rapid Charge -lataus mahdollistaa täyden latauksen vain 80 minuutissa1,6 230 W:n Slim-sovittimen kautta. Molemmat USB-C®-portit tukevat 140 W:n latausta sekä DisplayPort™ 1.4 -liitäntää. Wi-Fi 77 on tuettu MediaTekin Filogic 380 Wi-Fi 7 -ohjaimen ansiosta, mikä tekee Lenovo Legion Slim 7 -sarjasta yhden maailman ensimmäisistä Wi-Fi 7 -yhteensopivista kannettavista tietokoneista.

Täysikokoisessa Lenovo Legion TrueStrike -näppäimistössä on numeronäppäimistö, suuret nuolinäppäimet ja 1,5 mm:n näppäinliike, joka on suunniteltu sujuvaan kirjoittamiseen pitkissä istunnoissa. Näppäimistö on muokattavissa sekä vaihdettavien WASD-näppäinkorkkien että Lenovo Legion Spectrum -näppäinkohtaisen RGB-valaistuksen avulla, ja se on saatavana myös valkoisella taustavalolla. Kaikki laskentateho on sijoitettu ohueen (ohuimmasta kohdastaan 17,99 mm) täysmetallirunkoon, joka on saatavana Storm Grey- tai Glacier White -värisenä8. Kannettavat painavat alle 2 kg, mikä tekee Lenovo Legion Slim 7i:stä ja 7:stä kaikkien aikojen ketterimmät Lenovo Legion Slim -kannettavat.

Lenovo Legion Slim 5i ja 5 (16", 8): Helposti mukaan otettavat 16-tuumaiset tekoälyviritetyt pelikannettavat

Uudet 8. sukupolven Lenovo Legion -kannettavat Legion Slim 5i ja 5 antavat valinnanvaraa ja joustavuutta pelaajille. Valinnat alkavat kannettavan koosta: Lenovo Legion Slim 5 ja 5i ovat saatavana 16-tuumaisina ja oled-paneelin sisältävä Lenovo Legion Slim 5 14-tuumaisena. 1,2

Lenovo Legion Slim 5i on saatavana 13. sukupolven Intel Core i7-13700H -suorittimella ja Lenovo Legion Slim 5 on saatavana AMD Ryzen 9 7840HS -suorittimella. Molemmissa malleissa on NVIDIA GeForce RTX 4070 -kannettavan näytönohjain. Legion ColdFront 5.0 pitää pelisessiot viileinä ja hiljaisina. Järjestelmä auttaa samalla estämään throttlingia suuremmilla hybridi-kuparilämpöputkilla ja -rivoilla, vaiheenvaihdon lämpöyhdisteellä, suuremmilla ilmanotto- ja poistoilmanottoaukoilla sekä turboahdetulla 12 V:n kaksoiskaksoisneste-polymeerituuletinjärjestelmällä.

Laitteessa on myös LA1 AI -siru, joka tehostaa Lenovo AI Engine+:a. Se ohjaa lämpöarvoja ja jakaa dynaamisesti tehon cpu:n ja gpu:n välillä suorituskyvyn optimoimiseksi ja tuulettimen melun minimoimiseksi. LA-piiri yhdistettynä suuritehoisiin näytönohjainvaihtoehtoihin, kuten NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop gpu:hun, antaa Lenovo Legion Slim 5i:n tuottaa jopa 160 W TDP:n tehon. Saatavilla on myös pienemmän tehon gpu-vaihtoehtoja, mikä tekee laitteesta ohuemman (19,7 mm ohuimmassa kohdassaan, paino 2,3 kiloa) pelaajille, jotka toivovat tehokkuuden lisäksi kevyempää kannettavaa. Kaikki Lenovo Legion Slim 5 -sarjan kannettavat tietokoneet voidaan konfiguroida jopa 32 Gt:n 5600 MHz:n DDR5-muistilla, joka on laajennettavissa 64 Gt:iin jälkimarkkinoilla. Metallisen kannen alla on 16-tuumainen WQXGA 16:10 500nit Lenovo PureSight -pelinäyttöpaneeli, jossa on 240 Hz VRR.

Kannettavan 80 Wh:n akku tarjoaa 8 tunnin1 akkukeston, ja se tukee Super Rapid Charge6 -latausta. Usb-c-portti tukee 140 W:n latausta. Täysikokoinen Legion TrueStrike -näppäimistö on muokattavissa vaihdettavilla WASD-näppäinkapseleilla sekä Legion Spectrum 4-alueisella rgb-valaistuksella. Vaihtoehtona on myös täysin valkoinen taustavalaistu näppäimistö8. Kannettavat ovat saatavana Storm Grey8- tai Misty Grey8 -väreissä.

Pelinäytöt, jotka toimivat hybridityöelämässä

Lenovo Legionin uudet pelinäytöt ovat ultralaajoja ja kaarevia näyttöjä immersiiviseen pelaamiseen. Lenovo Legion Y34wz-30 ja R45w-30 tarjoavat myös monitehtäväjoustavuutta. PIP/PBP:n, KVM:n sekä Lenovo True Split -tekniikan avulla näyttö voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi näytöksi yhdellä tulokaapelilla. Molempien näyttöjen sisäinen nopea 2,5G RJ45-sisääntulo mahdollistaa vahvat, tasaiset ja vakaat yhteydet niin pelatessa kuin palavereissa. Molemmat näytöt ovat yhteensopivia Lenovo Artery -ohjelmiston kanssa. Ohjelmisto tarjoaa kehittyneitä toimintoja näyttöjen tarkkaan virittämiseen sekä pelityökaluja, jotka antavat lisäetua pelaamisessa.

Lenovo Legion Y34wz-30 -pelinäyttö tuottaa tarkkoja värejä, kontrastia ja nopeutta. 34-tuumainen ultralaajakulmainen kaareva WQHD-mini-LED DisplayHDR 1000 -paneeli tarjoaa eläväisen kontrastin syvien varjojen ja terävän kirkkauden välillä. Näytössä on 125 % sRGB, 95 % DCI-P3 10bit -värisyvyys ja Delta E<2-väritarkkuus. 180 Hz:n (ylikellotettu) virkistystaajuus ja 1 ms:n MPRT-vasteaika tarkoittavat sulavaa pelaamista. Lenovo Legion Y34wz-30 tukee myös 140 W:n tehoa usb-c:n kautta, joka syöttää virtaa kannettaville tai muille laitteille. Näyttö tukee myös hdmi 2.1:tä, DisplayPort 1.4:ää ja usb-hubia.

Uudessa Lenovo Legion R45w-30 -pelinäytössä on 44,5-tuumainen 32:9-laajakuvanäyttö. Näytön 120 % sRGB- ja 115 % DCI-P3-luokituksen mukainen kirkkaus on parhaimmillaan 500 nittiä, ja sen 165 Hz:n virkistystaajuus on ylikellotettavissa 170 Hz:iin, mikä tarkoittaa sulavaa pelikokemusta. 1 ms MPRT-vasteajat varmistavat, että pelit tuntuvat luonnollisilta ja vaivattomilta. Tuki AMD FreeSync® Premium Pro:lle ja New Adaptive Sync minimoi näytön repeämisen ja maksimoi samalla hdr:n, mikä takaa mainion pelikokemuksen. Lenovo Legion R45w-30 tukee usb-c gen 2:ta 75 W:n teholla, hdmi 2.1:tä ja DisplayPort 1.4:ää. Näytössä on myös usb-keskitin ja äänilähtöportit, jotka tukevat lisävarustekokoonpanoa.

Hinnoittelu ja saatavuus11

Lenovo Legion Slim 7i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 999 € sisältäen alv:n. 11

Lenovo Legion Slim 7 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 899 € sis. alv. 11

Lenovo Legion Slim 5i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 399 € sis. alv. 11

Lenovo Legion Slim 5 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla kesäkuussa 2023, hinta alkaen 1 349 € sis. alv. 11

Lenovo Legion Slim 5 (14”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla tulee saataville myöhemmin. 11

Lenovo Legion R45w-30 -pelinäyttö on tammikuusta lähtien saatavilla, hinta alkaen 999 € sis. alv. 11

Lenovo Legion Y34wz-30 -pelinäyttö on tammikuusta lähtien saatavilla, hinta alkaen 1 399 € sis. alv.11

