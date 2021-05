Uudet opaskirjat retkeilyn ilot löytäneille – Ei mikä tahansa metsä ja Lappi pintaa syvemmältä

Jaa

Aura Koivisto pohtii ihmisten luontoasenteita ja tutustuttaa lukijan metsään ja sen eläimiin. "Lappi pintaa syvemmältä" on kattava tietopaketti Lapin nähtävyyksistä ja monipuolisista kulttuurikohteista yksissä kansissa.

Ei mikä tahansa metsä sopii kaikille, jotka ovat löytäneet retkeilyn ilot ja haluavat tutustua luontoon entistä paremmin. Kirjassa kuljeskellaan Kainuun suojelualueilla: suurten puiden juurella, naavakuusikoissa, soilla ja metsälampien rannoilla. Samalla kurkistetaan kotimaisten metsän eläinten kiehtovaan elämään. Kirjoittaja pohdiskelee myös ihmisten asenteita luontoa kohtaan.

Aura Koivisto vietti lapsuutensa Korkeasaaren eläintarhassa ja viihtyy edelleen muiden lajien seurassa. Hän kirjoittaa luontoaiheisia lehtijuttuja ja on julkaissut sekä lapsille että aikuisille suunnattua tieto- ja kaunokirjallisuutta.

Lappi pintaa syvemmältä on kattava tietopaketti Lapin nähtävyyksistä ja monipuolisista kulttuurikohteista. Hiihtokeskusten, tuntureiden, porosafarien ja revontulien keskeltä löytyy myös valtavasti kulttuurielämää: arkkitehtuuria, elokuvia, festivaaleja, historiallisia tarinoita, kirjallisuutta, kuvataiteen ja käsityön tekijöitä, murteita, museoita, musiikkia, mytologiaa ja ruokakulttuuria. Sekä tietysti saamelainen kulttuuri kaikessa moninaisuudessaan.

Hanna Apajalahti on kulttuurista laajasti kiinnostunut vapaa kirjoittaja. Hänen teoksensa Kulttuurimatkailijan Lappi ilmestyi alunperin 2017. Lappi pintaa syvemmältä on kirjan päivitetty laitos. Apajalahti itse on syntyjään lapinhullu; äidin perintönä itälappilainen ja poromiehen lapsenlapsenlapsi.



