Uudet tietotekniikan tutkinto-ohjelmat vastaavat digiajan osaajapulaan maakunnissa

Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja ohjelmasta voi valmistua tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa sekä Porissa että Seinäjoella. Hakuaika alkaa ensi keväänä osana yhteishakua 16.3.-30.3.2022.

Tietopohjaisten web-järjestelmien opintojen tavoitteina on tarjota taitoja suunnitella ja toteuttaa laajoja tietojärjestelmiä sekä hallinnoida ja kehittää ohjelmistojen tuotantoprosesseja. Opinnoissa korostuvat web- ja pilvipalveluiden lisäksi mm. tietoturva, big data ja IoT.

Uusia tietotekniikan osaajia Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle

Ohjelmistoala kasvaa ennätysvauhtia ja samalla tarvitaan valtava määrä uusia osaajia. Alan oman kasvun lisäksi ohjelmistoala luo digitaalista kilpailukykyä ja kasvuvoimaa muihin yrityksiin, sillä lähes alasta riippumatta ohjelmistoja kehittämällä ja niitä hyödyntämällä voidaan luoda parempaa tuottavuutta, kilpailukykyä, kasvua ja työtä. Maakuntien yrityksillä on jo nyt pulaa ohjelmistoalan asiantuntijoista ja tarve kasvaa tulevaisuudessa. Uudet tutkinto-ohjelmat ovat vastaus tähän tarpeeseen.

Tampereen yliopiston provosti Jarmo Takala ja koulutuksen vararehtori Marja Sutela toteavatkin, että yliopisto haluaa lisätä koulutuksen saavutettavuutta myös maakunnissa. Syksyllä Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa käynnistyvä ohjelmistoalan tutkintokoulutus huomioi alueiden tarpeet. Koulutus toteutetaan ketterästi kolmen kampuksen välillä monimuotoista oppimista ja opetusta hyödyntäen.

Porissa ja Seinäjoella uutinen koulutuksen lisäämisestä on otettu ilolla vastaan.

– Seinäjoen kaupunki kiittää Tampereen yliopistoa nopeasta reagoinnista. Yrityksemme tarvitsevat ohjelmistoalan osaajia ja tämä koulutus on vastaus tähän tarpeeseen, kiittelee Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

– Pori on monipuolinen opiskelija- ja korkeakoulukaupunki. Porin tavoitteena on edelleen laajentaa ja monipuolistaa korkeakoulutarjontaa, josta käynnistyvä tietojenkäsittelyn maisteriohjelma on hyvä esimerkki. Porin yliopistokeskus tarjoaa nykyaikaisen opiskelu- ja kehitysympäristön opiskelijalle sekä toimivat yhteydet alueen elinkeinoelämään, iloitsee Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.