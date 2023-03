Uudet veturiyritykset valittu: Bittium, Danfoss, Konecranes, Orion sekä Ponsse ja Epec

Rahoituspäätökset ovat jatkoa joulukuussa 2022 tehdyille päätöksille. Joulukuussa rahoitetut sekä nyt rahoitettavat yritykset sitoutuvat yhteensä 375 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäyksiin rahoitettujen projektiensa aikana.

– Veturiyritysten kolmannen haastekilpailun kaikki voittajat ovat alansa eturivin yrityksiä, joiden TKI-investointeja vauhditamme Suomen kilpailuedun kehittämiseksi. Yrityksillä on kyky aktivoida liiketoimintaekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla ja näin saamme aktivoitua myös yksityistä rahoitusta TKI-investointeihin. Ilahduttavaa on, että tällä kertaa mukana on niin monta haastajayritystä, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Business Finland käynnistää seuraavan veturiyritysten haastekilpailun kuluvan kevään aikana.

Uudet veturihankkeet esittelyssä

Bittiumin Seamless and Secure Connectivity (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys) -hankkeessa kehitetään yhdessä ekosysteemin kanssa tulevaisuuden saumatonta, päästä-päähän ulottuvaa tietoturvallista liitettävyyttä ja viestintää.

Danfossin ’Fossil Free Future’ (Fossiilivapaa tulevaisuus) -ohjelmassa rakennetaan innovatiivisia fossiilivapaita ratkaisuja, joiden ansiosta teollisuudessa ja liikenteessä tarvittavan energian tuotannosta ja kulutuksesta tehdään älykästä, vastuullista ja tehokasta.

Konecranesin Zero4-projektin visiona on digitalisoitu materiaalivirran hallinta, jossa automaatio, ekotehokkuus sekä työntekijät ovat tuottavuuskehityksen keskeiset tekijät

Orion käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa Suomeen ainutlaatuinen dataa ja tekoälyä hyödyntävä virtuaalinen lääkealan tutkimusekosysteemi yhdessä muiden yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Ponsse ja Epec toteuttavat yhdessä FORWARD’27-ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja liikkuvien työkoneiden merkittäviin päästövähennyksiin, pienentää niiden energiankulutusta ja parantaa tuottavuutta. Tärkeässä osassa ohjelmaa ovat myös esimerkiksi kuljettajan työolojen helpottaminen avustavien toimintojen ja automaation avulla.

Tarkemmat projektikuvaukset pdf-liitteenä