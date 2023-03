Uupumuksen hallintaan tarkoitettua terveyssovellusta testataan MS-potilailla

MS-tauti on neurologinen sairaus, jota sairastaa yli 12 000 suomalaista ja lähes kolme miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. MS-tautia sairastavat ihmiset kärsivät monenlaisista oireista, mutta uupumus on yleisin ja usein näkymätön, mutta voimakkaasti lamaannuttava ja työ- ja toimintakykyä rajoittava ongelma.

”Uupumus on hyvin yleinen ja merkittävä oire MS-taudissa, eikä siihen ole saatavilla hyviä lääkehoitoja. Sen vuoksi olemme kiinnostuneita löytämään uusia keinoja, joilla voimme parantaa uupumuksesta kärsivien ihmisten elämää”, sanoo neurologian erikoislääkäri Mervi Ryytty Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

More Staminaksi nimetty sovellus on itsehoitotyökalu, joka on suunniteltu auttamaan MS-potilaita säätelemään energiatasojaan ja ehkäisemään väsymystä. Sovellus hyödyntää puettavia antureita ja tuottaa niiden avulla mukautettuja suosituksia, jotta käyttäjät voivat tulla toimeen väsymyksensä kanssa ja parantaa elämänlaatuaan.

Sovelluksen on kehittänyt lääketieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan asiantuntijoista koostuva tiimi Oulun yliopistossa. Kehittämisprosessiin on osallistunut myös MS-tautia sairastavia ihmisiä ja heidän läheisiään.

”Erilaiset digitaaliset ratkaisut yleistyvät terveydenhuollossa, mutta niiden tehosta on kuitenkin vasta vähän tutkimusnäyttöä”, neurologian dosentti Johanna Krüger Oulun yliopistollisesta sairaalasta huomauttaa. Tutkijat korostavatkin tarvetta perusteelliselle testaukselle ennen kuin sovellusten vaikuttavuudesta voidaan tehdä johtopäätöksiä.

”Nyt alkavan pilotin ja siitä saatujen kokemusten avulla voimme mahdollisesti parantaa mobiiliterveyden käyttöönottoa laajemminkin ja optimoida hoitopolkuja”, Oulun yliopiston professori Minna Isomursu sanoo.

”Olemme innoissamme, että meillä on mahdollisuus testata More Staminaa Oulun yliopistollisen sairaalan potilaiden kanssa”, sanoo projektipäällikkö Guido Giunti Oulun yliopistosta. ”Tavoitteenamme on luoda kestäviä ratkaisuja, jotka voidaan integroida terveydenhuoltojärjestelmään ja antaa sen myötä ihmisille keinoja hallita omia sairauksiaan ja oireitaan aiempaa tehokkaammin.”

More Stamina on saanut Sitran lisäksi rahoitusta Business Finlandilta sekä Riitta ja Jorma J. Takasen säätiöltä.