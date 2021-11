Uupuneet isät ovat tyytymättömiä yhteiskuntaan

– Eräs uupunut isä kuvaili vanhemmuutta mustaksi aukoksi, joka on pilannut hänen elämänsä. Se on huolestuttavaa ja laittaa miettimään, onko isä ja perhe jäänyt yksin vaille tukea, dosentti Matilda Sorkkila pohtii.

Vanhemmuuden hyvinvoinnilla tiedetään olevan suuri merkitys myös lasten hyvinvointiin. Muualla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että isien uupumuksella saattaa olla äitien uupumusta vakavammat seuraukset liittyen itsetuhoisiin ajatuksiin tai lapsiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun. Huolimatta tästä, isien uupumusta on toistaiseksi tutkittu vain vähän.

– Vanhemmuuden uupumustutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet äiteihin. Tasa-arvoista perhe- ja työelämää edistettäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös isien hyvinvointiin ja jaksamiseen kotona, Sorkkilan kanssa tutkimuksesta vastannut professori Kaisa Aunola huomauttaa.

Joustavuus työelämässä lisäisi isien hyvinvointia

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi, mikä auttaisi isiä voimaan paremmin vanhempina.

Tutkimukseen osallistuneet uupuneet isät raportoivat tarvitsevansa taloudellista tukea, tukea työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, käytännön tukea perhearjessa, sekä tukea parisuhteelleen.

– Työpaikoilla olisi hyvä miettiä, voitaisiinko perheellisille miehille tarjota enemmän joustoa tai osa-aikamahdollisuuksia. Useat isät toivoivat mahdollisuutta osallistua enemmän lasten kasvatukseen, mutta kokivat, että tämä ei ollut työpaikan joustamattomuuden tai perheen kärsivän tulotason vuoksi mahdollista. Isät myös mainitsivat kaipaavansa vertaistukiryhmiä, joissa saisivat keskustella pelkästään toisten miesten ja isien kanssa. Olisi hyvä pohtia, voitaisiinko tällaisia esimerkiksi osana neuvolatoimintaa järjestää, Sorkkila miettii.

Lapset ovat ilon lähde

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli, että sekä uupuneilla että ei-uupuneilla isillä raportoidut voimavarat liittyivät pääsääntöisesti lapsiin. Voimavaroja isille toi lasten kehityksen seuraaminen, arkiset leikit ja puuhat lasten kanssa, ja lapsista kumpuava ilo. Jotkut uupuneet isät kertoivat, että lapsista tuleva ilo auttoi heitä jaksamaan vaikeimmilla hetkillä.

– Näyttää siltä, että huolimatta jokapäiväisistä haasteista ja kasaantuneista kuormitustekijöistä, lapset ovat silti ilon lähde. Tämä on tärkeä havainto ja osoittaa, että lapset itsessään eivät aja isiä uupumukseen. Syyt voivat löytyä ennemminkin ympäröivistä sosiaalisista rakenteista, jotka koetaan riittämättöminä tukemaan isyyttä ja tasapanoista työ- ja perhe-elämää, Sorkkila pohtii.

Tutkimuksen osallistujat olivat 10 eniten uupunutta isää ja 14 vähiten uupunutta isää 158:sta kyselytutkimukseen vastanneesta isästä. Uupuneet isät kokivat uupumusoireita vähintään viikoittain ja ei-uupuneet harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa. Tutkimuksessa uupuneiden ja ei-uupuneiden isien laadullisia vastauksia vertailtiin toisiinsa. Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioidussa The Family Journal-lehdessä.

Lähde:

Sorkkila, M., & Aunola, K. (2021). Burned-out Fathers and Untold Stories: Mixed Methods Investigation of the Demands and Resources of Finnish Fathers. The Family Journal. In press.

Lisätietoja:

dosentti Matilda Sorkkila, matilda.sorkkila@jyu.fi, puh. +358408054709