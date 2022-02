Uusi kansainvälinen Tšernobyl-ooppera käsittelee ihmistä globaalissa ympäristökatastrofissa

All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story 1986 on maailmalla tunnetun säveltäjän, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijan Uljas Pulkkiksen säveltämä ooppera. Se perustuu amerikkalaisen kirjailijan, tunnetun musiikintutkijan ja Sibelius-Akatemian dosentin Glenda Dawn Gossin librettoon.

Uuden oopperan toteuttavat yhteistyössä Sibelius-Akatemia ja University of Southern California (USC), Thornton School of Music. Pandemian vuoksi vuodella eteenpäin siirtyneen oopperan maailman ensi-ilta on Helsingin Musiikkitalossa 15.3.2022. Yhdysvaltojen ensi-ilta on Los Angelesissa 21.4.2022.

Oopperan ohjaa USC Thornton School of Musicin oopperakoulutuksen professori Ken Cazan. Kapellimestareina toimivat Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen professori Markus Lehtinen ja USC Thorntonin oopperakoulutuksen apulaisprofessori Brent McMunn.

Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa uuden sukupolven taiteilijoita

”Erityistä on se, että teos on sävelletty Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen nykyisten opiskelijoiden äänille, ja molempien oppilaitosten opiskelijat vuorottelevat päärooleissa sekä Helsingin että Los Angelesin esityksissä,” Markus Lehtinen kertoo.

Ryhmä Thornton School of Musicin opiskelijoita on parhaillaan vaihto-opiskelijoina Sibelius-Akatemiassa valmistautumassa kantaesitykseen. Vastaavasti ryhmä Sibelius-Akatemian opiskelijoita lähtee keväällä Los Angelesiin.

”Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa oopperalaulajaksi kehittymistä ja uusien vaikutteiden saamista oman taiteellisen identiteetin ja uran tueksi. Tässä projektissa ovat mukana kaikki oopperataiteen eri tekijät ja toteutusvaiheet: opiskelijat ja moniammatillinen tiimi ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ideoinnista aina teoksen valmistumiseen asti,” Lehtinen kertoo.

Ooppera ottaa kantaa globaaleihin ympäristöteemoihin

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudella oli laajoja kansainvälisiä seurauksia.

”Taide voi tarjota turvallisen alustan käsitellä lähihistoriamme vaikeita ja monimutkaisia aiheita ja ajanjaksoja. Sen avulla voimme nähdä maailman toisen kautta. All the Truths -oopperassa ympäristökatastrofi, valtarakenteet ja selviytymisen mahdollisuudet tulevat lähelle esimerkiksi erilaisissa ihmiskohtaloissa, eläinhahmoissa ja luontoaiheissa. Siksi se on myös monin tavoin ajankohtainen teos,” Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg kuvaa.

”Kaksi maailman johtavaa musiikkioppilaitosta tekee yhteistyötä musiikillisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellisessä tuotannossa. Valtaosa nykyisistä opiskelijoistamme on syntynyt Tšernobylin onnettomuuden jälkeen. Uskon, että yhteistyöllämme voi olla elämää mullistava vaikutus niin opiskelijoihimme kuin yleisöönkin,” USC Thornton School of Musicin dekaani Robert Cutietta sanoo.

Vahva tietoisuus energiatehokkuudesta, uusiokäytöstä ja kierrätyksestä muokkaa myös oopperaa taidemuotona. Tuotannossa käytetään siksi mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia sekä puvuissa että lavastuksessa.

Kansainvälinen Environmental Opera Research-konferenssi 18.3.2022

Kantaesitysviikolla 18.3.2022 järjestetään myös kansainvälinen oopperatutkimuksen konferenssi Environmental Opera Research, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa oopperaa ympäristökatastrofin näkökulmasta.

Oopperan esitykset Helsingin Musiikkitalossa 15.–22.3.2022

Kantaesitys 15.3.

Muut esitykset 16.3., 18.–19.3., 21.–22.3.

