Uusi kuvakirja auttaa lasta ja vanhempaa kohtaamaan yhdessä läheisen menetyksen ja surun

Mummi on kuollut. Piipatilla on häntä niin ikävä, että itku tulee vähän väliä, vatsaan sattuu ja kiukuttaa. Yhdessä vanhempien kanssa hän kohtaa surun ja kaipauksen. Heli Pruukin kirjoittamassa ja Anita Polkutien kuvittamassa Surutalvi-kuvakirjassa (Lasten Keskus 2022) tutustutaan surun eri muotoihin ja surun ilmenemiseen, osallistutaan hautajaisiin ja opetellaan muistelemaan edesmennyttä läheistä.

Empatiakykyä vahvistavan tarinan kautta lapsilukija voi eläytyä läheisen menetykseen liittyviin tilanteisiin ja tunnelmiin. Kirjan lopussa on aikuisille vinkkejä keskusteluhetkiin lapsen kanssa, käytännön tietoa lapsen surusta sekä tukea lapsen huomioimiseen hautajaisissa.

Kirjan kirjoittanut psykoterapeutti Heli Pruuki muistuttaa, että lapsen kanssa on tärkeää puhua menetyksestä ja surusta, vaikka se voikin tuntua vaikealta ja lisätä omaa surua.

”Lapsen turvallisuuden kokemusta on tärkeää vahvistaa: et ole yksin, olemme yhdessä. Mitään pahaa ei tapahdu nyt, vaikka ihmiset itkevät”, Pruuki sanoo.

”Kuolema ja hautajaiset herättävät lapsessa paljon hämmennystä ja kysymyksiä. Lasta on tärkeää kuunnella ja koettaa vastata kysymyksiin totuudenmukaisesti, lapsen ikätason huomioiden. Kun lapsi miettii asioita ääneen, on hyvä pysähtyä ja jutella rauhassa juuri siitä asiasta, mikä lapsen mieltä kulloinkin askarruttaa. Aikuisen ei tarvitse tietää kaikkea eikä kaikesta tarvitse puhua kerralla. Kun lapsi kysyy esimerkiksi, missä kuollut on kuoleman jälkeen, voi aikuinen vastata katsomuksensa mukaisesti tai ilmaista, ettei oikein itsekään tiedä”, Pruuki sanoo. Hän muistuttaa, että hautajaiset ja muistotilaisuus ovat hyviä tapoja käsitellä menetystä yhdessä ja yhteisöllisesti sekä saada myös tukea muilta.

”Lapsi kannattaa ottaa mukaan hautajaisiin. Surutalvi-kirja auttaa valmistautumaan hautajaisiin juttelemalla niistä etukäteen: mitä hautajaisissa tapahtuu, miltä siellä näyttää, miksi tilaisuus järjestetään”, Pruuki sanoo.

Myös Piipati osallistuu mummin hautajaisiin, käy viemässä uurnan hautausmaalle ja muistelee mummia valokuvia katsellen. Kuolema ei vie pois rakkautta – ajan kuluessa ja surutalven kääntyessä kevääksi rakkaus vain muuttaa muotoaan.





Heli Pruuki on pariterapeutti, perhepsykoterapeutti ja teologian tohtori. Hän on julkaissut kirjoja aikuisille ja lapsille, mm. Prinsessa ja herne nenässä (Lasten Keskus 2020), Vanhemman kiukkukirja (yhdessä Päivi Nurmen kanssa, Kirjapaja 2020) Vihainen nainen – Hyvä, paha aggressio (yhdessä Terhi Huttusen kanssa, Kirjapaja 2018).



Anita Polkutie on lahtelainen kuvittaja, joka on kuvittanut lukuisia oppimateriaaleja ja lastenkirjoja.

Heli Pruuki: Surutalvi

Kuvitus Anita Polkutie

Lasten Keskus 2022

ISBN 978-952-354-567-0

25 s. | Kl L85