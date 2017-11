Uusi lastensairaala aukeaa syksyllä 2018

Uuden lastensairaalan rakentaminen on aikataulussa. Sairaala luovutetaan HUS:lle ensi keväänä ja toiminta sairaalassa alkaa syksyllä 2018. Sairaalan toiminnoissa korostuvat lapsi- ja perhekeskeisyys.

– Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä on hyvä muistaa, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa lapsen oikeuksien mallimaita, vaikka meilläkin löytyy kehitettävää. Yksi lastenoikeuksien mittari ja suomalainen saavutus on jokaisen lapsen tasavertainen oikeus maailmanluokan sairaanhoitoon riippumatta siitä, onko sairaus lievä tai hengenvaarallinen, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä, HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä.

Uudessa lastensairaalassa, jonka toiminnasta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tutkitaan ja hoidetaan kaikkia pääkaupunkiseudun alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa vaativia sairauksia, kuten vakavia infektioita, diabetesta, suolisto- ja reumatulehduksia, epilepsiaa sekä muita lasten neurologisia sairauksia, lasten psykiatrisia ja lasten kirurgista hoitoa vaativia sairauksia. Lisäksi sinne on keskitetty valtakunnallisesti monien vaativien sairauksien hoito, esimerkiksi lasten sydänkirurgia ja elinsiirrot. Uudessa lastensairaalassa on joidenkin harvinaisten sairauksien, kuten sappitieatresian eli sappiteiden puutoksen ja mitokondriaalisten aineenvaihduntasairauksien, laajin suomalainen lääketieteellinen asiantuntemus ja tutkimus.

Lasten ja perheiden sairaala

Uudessa lastensairaalassa korostuu perhekeskeisyys. Suunnittelussa on huomioitu, että vanhemmat voivat olla mukana lähes kaikissa lapsen hoitoon liittyvissä vaiheissa. Vuodeosastolla jokainen potilas saa oman huoneen, jossa vanhempi voi yöpyä. Kaikki potilashuoneet on lisäksi sijoitettu niin, että niistä näkee ulos.



Anestesia- ja leikkausosastolla vanhempi pääsee lapsen luokse heräämöön jo ennen tämän heräämistä. Myös teho-osastolla vanhemmat voivat olla lapsen vierellä entistä enemmän. Uuteen lastensairaalaan tulee Suomen suurin lasten päivystys, jonka vuosittainen potilasmäärä on 40 000. Päivystykseen rakennetuilla seurantapaikoilla pystytään hoitamaan niitä potilaita, jotka tarvitsevat korkeintaan vuorokauden mittaista hoitoa. Myös seurantapaikat on suunniteltu siten, että vanhempi voi olla lapsen tukena.



– Hoitotulokset Hyksissä ovat monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna huippuluokkaa. Vuoden kuluttua pitkä odotus toimivista tiloista päättyy, ja voimme antaa lapsille ja perheille parasta mahdollista hoitoa parhaissa mahdollisissa tiloissa. Olemme siitä äärimmäisen kiitollisia, toteaa Petäjä.

Lastenmaailma näkyy arkkitehtuurissa ja digitaalisissa ratkaisuissa



Muumi-kirjojen luontoon liittyvä kuvitus näkyy Uuden lastensairaalan ilmeessä sekä osastojen nimissä. Sairaalassa noustaan kerros kerrokselta meren alta rantaan ja ylös kohti avaruutta. Vuodeosastoja ovat Tähti, Avaruus sekä Vuori. Taika-osastolla taas hoidetaan syöpä- ja elinsiirtopotilaita.



Kaikki sairaalaan suunnitellut toiminnot tukevat lasten paranemista. Sairaalaan tullessa lapset saavat valita itselleen avatar-hahmon, jonka avulla digitaalisista näytöistä voi seurata muun muassa tietoa odotusajoista. Hahmo helpottaa myös oikean vastaanottohuoneen löytämistä.



Potilashuoneisiin tulevan monipalvelujärjestelmän kautta on mahdollista saada ajantasaista tietoa sairaalan tapahtumista, pelata pelejä sekä olla yhteydessä perheenjäseniin, jotka eivät ole mukana sairaalassa.



Uusi Lastensairaala Tukisäätiö rakennuttaa Uuden lastensairaalan. Projektinjohtourakoitsija on SRV Rakennus Oy. Uusi lastensairaala on rahoitettu keräysvaroilla sekä valtion ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) rahoituksella.