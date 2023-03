Uusi lastensairaala tiedustelee perheiltä halukkuutta lasten sydänleikkauksiin pohjoismaissa

Sydänleikkausta odottavien lasten hoitoon pääsy Suomessa on viivästynyt hoitajapulan vuoksi, eikä hoito lukuisille lapsille ole toteutunut lakisääteisesti. HUSin Uusi lastensairaala aloitti keskustelut lasten sydänleikkausten osalta pohjoismaisten yliopistosairaaloiden kanssa kansallisen lasten tehohoitotyöryhmän jätettyä toimenpide-ehdotuksensa vuodenvaihteessa.

Yhteistyömahdollisuudet Kööpenhaminan lastensairaalan kanssa ovat nyt konkretisoituneet ja sen vuoksi Uudesta lastensairaalasta lähestytään lapsen sydänleikkausta odottavia perheitä, ja tiedustellaan halukkuutta sydänleikkaukseen Kööpenhaminassa. Myöhemmin leikkaus mahdollistunee myös Göteborgissa Ruotsissa. Kaikissa pohjoismaissa on yhtenevät lasten sydänleikkausten hoitomenetelmät ja erinomaiset hoitotulokset. Ulkomaisten potilaiden vastaanottaminen on yliopistosairaaloille normaaliarkea.

”Tarvitsemme tämän vaihtoehdon, jotta sydänleikkausta odottavien lasten jonon hallinta saadaan vallitsevassa tilanteessa toimintavarmalle tasolle. Olemme kiitollisia nyt avautuneesta konkreettisesta yhteydestä Kööpenhaminan ja Göteborgin lastensairaaloiden kanssa. Tähänastiset keskustelumme ovat nimenomaan hengeltään keskinäisen avunannon värittämiä” kertoo HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

Leikkausmahdollisuutta Kööpenhaminassa tarjotaan lapsipotilaille, joilla on sydänleikkaushoitoa vaativa, muttei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai sydänsairaus. Leikkausjonoa on Uudessa lastensairaalassa saatu lyhennettyä viimeaikaisin toimenpitein ja parhaillaan sairaalaan jonottaa 85 sydänlasta. Heistä 35 leikkauspotilasta on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180 vuorokautta.

Uudessa lastensairaalassa edistetään samaan aikaan myös muita kansallisen lasten tehohoitotyöryhmän esittämiä toimenpiteitä yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

toimialajohtaja Jari Petäjä, HUS Lasten ja nuorten sairaudet



tehohoitotyöryhmän puheenjohtaja, lastenkirurgian linjajohtaja Jukka Salminen, HUS Lasten ja nuorten sairaudet



johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, HUS

