Uusi musiikkialan keskittymä tuo tekijöitä yhteen – Open Creative House avaa ovensa keskiviikkona

Espoon Keilaniemen Musiikin Satamaan ovensa avaava Open Creative House (OCH) yhdistää luovien alojen tekijät, yritykset ja organisaatiot toimimaan uudella tavalla yhteistyössä saman katon alla. Kansainvälisen tason työskentelytilat pitävät sisällään 12 musiikkistudiota, kaksi AV-studiota sekä modernit co-working tilat. Ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumis-, neuvottelu- ja toimistokäyttöön kotimaisen musiikkialan sydämessä.

OCH:n perustamisen taustalla ovat muun muassa alkuperäinen perustaja-yhtiö Jiffel Music Group, musiikkialan digitaalista alustaa kehittävä Family in Music, luovien alojen rahoitukseen, teknologiaan ja koulutusinnovointiin panostava Peter Vesterbackan Random Ventures sekä Muusikkojen Liitto. OCH toimii myös Business Finlandin luovien alojen Kasvumoottorin orkestraattori-yhtiönä.

“On hienoa, että voimme vaikeiden koronavuosien jälkeen olla mukana kehittämässä uusia kasvumahdollisuuksia muusikoille ja musiikkialan toimijoille”, iloitsee Muusikkojen Liiton toiminnanjohtaja Ahti Vänttinen.

Avajaisia juhlitaan kansainvälisten vieraiden kanssa

Open Creative House juhlistaa aloitustaan keskiviikkona 16. marraskuuta pidettävällä avajaistapahtumalla, jossa on esillä laaja joukko musiikki- ja teknologia-alan yrityksiä ja vaikuttajia. Ohjelmassa on muun muassa innovaatioesittelyjä ja paneelikeskusteluja sekä artistien showcase-esiintymisiä.

Kansainvälisiä paneelivieraita edustavat muun muassa yli 50 miljoonaa albumia myyneen Ace of Base -yhtyeen perustaja Ulf Ekberg sekä AWAL-yhtiön perustaja ja Grammy-voittaja Kevin Bacon. Kotimaisista asiantuntijoista kuullaan muun muassa pelialalta tunnetuksi tullutta yrittäjä Peter Vesterbackaa.

“Meillä on ilo ja etuoikeus toteuttaa avajaisten yhteydessä myös Etelä-Amerikassa kansainvälistä breikkausta tekevän Joalinin ensimmäinen julkinen esiintyminen Suomessa. Yli 3,5 miljoonaa seuraajaa Instagram-kanavallaan omaava Joalin on tehnyt syksyllä OCH:n tiloissa musiikkia saksalaisten huipputuottajien kanssa, ja ehkäpä tulevaisuudessa kuullaan sen työn hedelmiä uusina hittijulkaisuina”, kertoo OCH:n perustaja ja toimitusjohtaja Juka Hynynen.

Musiikkistudioissa kehittyy uusia tähtiartisteja ja Dolby Atmos -audiota

Vuoden 2022 aikana valmistuneissa musiikkistudioissa on jo tuotettu, äänitetty ja miksattu musiikkia niin itsenäisille artisteille kuin major levy-yhtiöiden artisteillekin. Tämän vuoden aikana OCH:n tiloissa ovat olleet pilottikäyttäjinä muun muassa Kaiku Entertainment -musiikkiyhtiön tuottajat, kotimaisten musiikintekijöiden Afterwork-tilaisuudet sekä Teoston, Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Musiikintekijöiden ja Music Finlandin organisoima Top20 Future Hitmakers -biisileiri.

OCH:n studiot sisältävät myös kaksi huippuvarusteltua miksaus- ja masterointihuonetta, joista toinen on suunniteltu erityisesti immersiivisten Dolby Atmos -miksausten ja masterointien tekemiseen.

Vuoden 2023 aikana OCH:n tiloihin valmistuu kaksi AV-studiota, jotka palvelevat niin valo- ja videokuvaajien, kuin sisällöntuottajien ja yritysten tarpeita. AV-studioiden yhteyteen rakentuu myös videopodcastien tuotantoon sekä livestreaming-toimintaan soveltuvat tilat ja laitteet.

AVAJAISTEN AIKATAULU 16.11.2022

Yritysten ja organisaatioiden esittelypisteet avoinna klo 12:00 - 18:00.

Paneelikeskustelut:



1. Power of Audio - Using audio for brand building

klo 15:00-15:40

* Teemu Yli-Hollo, Founder & CEO of Audiodraft

* Peter Vesterbacka, Sarjayrittäjä & Brand Specialist



2. The potential of Music in Mobile Apps & Games

klo 16:00-16:40

* Ulf Ekberg, Founder of Ace of Base, Co-Founder & Chairman of Zoundio

* Matias Brizuela, Content Lead of Yousician

* Topi Löppönen, Founder & CEO of Musopia

* Atte Hujanen, Founder & CEO of Singa



3. Creator Economy is growing & changing fast - What does it mean?

klo 17:00-17:40

* Kevin Bacon, Co-Founder of AWAL, CIO of Family in Music

* Andreas Ahlenius, Music Tech Advisor, Co-Founder of Amuse

* Hannes Andersson, CMO of Oeksound

* Turo Pekari, Innovation and Business Development Executive, Music Finland



Artistien esiintymiset:



klo 18:00 Teri Mantere

klo 19:00 Ella Lymi

klo 20:00 Emma Salokoski & Jarmo Saari

klo 21:00 Joalin





Open Creative House (OCH) on uusi luovien alojen keskittymä, joka yhdistää tekijät, yritykset ja organisaatiot toimimaan uudella tavalla yhteistyössä saman katon alla. OCH tarjoaa tiloja ja palveluita luovan alan toimijoille rakentaen siltoja digikulttuuriin ja globaaliin kasvuun.

