Uusi osuuskunta tuo markkinoille kansallisen tunnistautumispalvelun – tarjoaa vaihtoehdon salasanoille

Miljoonat suomalaiset käyttävät päivittäin lukuisia tunnistautumisratkaisuja lukiessaan uutisia, tilatessaan tuotteita tai käyttäessään erilaisia palveluita verkkosivustoilla. Yrityksille tunnistautumisjärjestelmien ylläpitäminen ja kehittäminen tulee kuitenkin kalliiksi, ja kuluttajillakin on liuta salasanoja muistettavanaan. Haasteeseen vastaa uusi kansallinen tunnistautumispalvelu, joka lanseerataan turvallisen digiasioinnin helpottamiseksi.

Kansallisen tunnistautumispalvelun markkinoille tuomiseksi on perustettu Suomen Tunnistautumisosuuskunta, jonka perustajajäsenet ovat Yleisradio, Alma Media, Nixu ja Digital Living International. Osuuskunnan perustajat yhdistivät media-alalle jo aikaisemmin suunnitellun yhteistunnistautumishankkeen ja muun yrityskentän käynnistämän SisuID-projektin.

Osuuskunnan tavoitteena on rakentaa kansallinen, salasanat korvaava tunnistautumisvaihtoehto, jonka kautta suomalaiset pääsevät kirjautumaan eri palveluntarjoajien sivustoille helposti ja turvallisesti. Samalla yritykset voivat tarjota asiakkailleen yksilöidympiä palveluita kustannustehokkaasti.

“Osuuskunnan perustamisen ja eri hankkeiden yhdistämisen avulla voimme vihdoin kutsua kaikki liiketoimintansa digitaalisesta kasvattamisesta kiinnostuneet yritykset mukaan kehittämään tätä yhteistä palvelua. Osuuskunnan jäsenyys mahdollistaa kustannusten ja riskien jakamisen toimijoiden kesken. Tarkoituksena on tarjota edullisia vaihtoehtoja myös pitkällä aikavälillä alentamalla palvelumaksuja, kun käyttäjämäärät kasvavat sekä kehitys- ja operointikulut on saatu katettua. Päämääränämme on toimia digitaalisten palveluiden mahdollistajana”, kuvailee Suomen Tunnistautumisosuuskunnan toimitusjohtaja Liisa Lundström.

Osuuskunta ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Sitra on mukana rahoittamassa hanketta osana reilun datatalouden projektiaan. Uuden tunnistautumispalvelun teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa puolestaan kyberturvayhtiö Nixu. Palvelunkehitystä tehdään kuitenkin avoimen lähdekoodin ja standardien periaatteella, mikä mahdollistaa yhteistyön myös muiden toimijoiden kanssa. Uusi kansallinen tunnistautumispalvelu lanseerataan kuluttajille loppuvuodesta 2022.