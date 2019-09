Uusi podcast jakaa ideoita ja vertaistukea maahanmuuttajatyötä tekeville

Working with Migrants on podcast, joka kertoo maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Sarjassa maahanmuuttajien kanssa Lontoossa ja Helsingissä työskentelevät ihmiset jakavat kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään.

Mikä on sekundäärinen trauma ja miten sen voi välttää? Milloin ja miten on eettistä ja perusteltua pyytää turvapaikanhakijaa tai pakolaista kertomaan tarinansa? Miten teknologia voi auttaa ihmistä löytämään paikkansa uudessa kotimaassa?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsittelee englanninkielinen Working with Migrants -podcast-sarja, jossa maahanmuuttajatyön ammattilaiset Suomesta ja Britanniasta jakavat kokemuksiaan. Haastateltavat ovat alan kiinnostavimpia asiantuntijoita, kuten Refugee Council UK:n toimitusjohtaja Maurice Wren ja Kansallisteatterin kiertuenäyttämön taiteellinen johtaja Jussi Lehtonen.

Sarjan toimittaa lontoolainen yhteisötaiteilija Arjunan Manuelpillai, jolla on monipuolinen yli kymmenen vuoden kokemus työstä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.

“Käynnissä on suurin muuttoliike sitten toisen maailmansodan loppumisen. Alalla tapahtuu niin paljon, että on tärkeää pysähtyä miettimään, mikä toimi ja mikä ei”, sanoo Manuelpillai.

Sarjan rahoittaa Suomen Lontoon-instituutti. Ajatus podcastista syntyi, kun instituutti auttoi Suomen Kansallisteatteria loppusyksystä ensi-iltansa saavan dokumenttiteatteriesityksen Undocumented Love taustatutkimuksessa.

“Taustahaastatteluissa nousi toistuvasti esiin se, että maahanmuuttajatyötä tehdään suurella sydämellä ja pienillä resursseilla. Seurauksena monet palavat loppuun. Vaikutti siltä, että vertaistuelle on tarvetta”, sanoo Suomen Lontoon-instituutin yhteiskuntaohjelman päällikkö Ninni Lehtniemi.

Podcastin ensimmäinen jakso “What makes a good practitioner?” on juuri julkistettu. Jaksossa näkemyksiään jakavat muun muassa Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen projektipäällikkö Irma Sippola ja lontoolaisen Kazzum Artsin johtajaa Lauren Irving.

Pääset kuuntelemaan sen Spreakerista ja Spotifysta:https://www.spreaker.com/show/working-with-migrants

https://open.spotify.com/show/4N1mUH6TiP7Tyx6W23n73u

Podcastin tekijät toivovat, että keskustelu jatkuu sen aiheista sosiaalisessa mediassa tunnuksella #workingwithmigrants.

Working with Migrants -jaksot:

1 What makes a good practitioner? / Julkaisupäivä 12.9.

What are the basic skills needed when working with migrants? How can we improve our practice? Interviewees include drama and movement therapist Becky Hall, executive director Lauren Irving from Kazzum Arts, head of relationships Anna McDonald from Play for Progress, programme manager Amy Spiller from Coram and project manager Irma Sippola from Migrant Youth in Helsinki, applied theatre practitioner Andrea Tuijten and Jonathan Barnes, one of the founders of E4D charity.

2 Can art really bring change? / Julkaisupäivä 19.9.

Today’s show discusses the role of the arts when working with migrant communities. How can we use art to help us campaign for change within our sector? What are the therapeutic effects of art? How can art create a space for migrant voices. We interview artistic director Jussi Lehtonen from touring stage of Finnish National Theatre. We also hear from Arts Development Manager Gini Simpson at Music in Detention as she talks to us about music and its place within detention centres in the UK.

3 Integration, business and start-ups / Julkaisupäivä 26.9.

What can we learn from some of the business community working with migrants? Interviewees include Anne Badan, founder and CEO of The Shortcut. The organisation encourages more people from diverse backgrounds to consider creating or working for a startup in Finland. Our second guests come from Start-Up Refugees. Mustafa Abdulameer and Camilla Naatus have created an online platform for migrant communities connecting them with job opportunities in Finland.

4 Dealing with burnout / Julkaisupäivä 3.10.

If you are a practitioner working with migrant communities you may have experienced burnout or emotional fatigue. We speak to Alex Evans, artistic director at Kazzum Arts. Kazzum have invested in their pool of practitioners, providing them with the tools for resilience and better mental health when working with migrant communities. We then speak with Becky Hall, a drama and movement therapist to discuss how she deals with the strain of working within this sector.

5 Integration - an interview with Maurice Wren / Julkaisupäivä 10.10.

Maurice Wren, the chief executive at Refugee Council UK talks about integration, understanding and the importance of refugee-led work.

6 Teaching language / Julkaisupäivä 17.10.

In this episode we discuss language and consider the ways we can improve our practice when teaching language. Interviewees include Julie Setchfield, an ESOL teacher based in Croydon and Jenni Alisaari, a teacher and language expert in Finland.

7 Who’s story is it anyway? / Julkaisupäivä 24.10.



This episode begins to unpack the idea of story as a commodity. How can we use migrant stories to effect change? What are the ethical implications of doing this? Interviewees include lecturer, research fellow for narrative research Aura Lounasmaa from University of East London, community development project officer Emma Gardiner from Praxis, Finnish script writer Kati Kaartinen and young migrants in London.