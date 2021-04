Uusi pohjoismainen ohjelma auttaa scaleup-yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti

Jaa

Aalto University Developing Entrepreneurship (Aalto ENT), norjalainen BI Norwegian Business School ja Nordea Startup & Growth julkaisevat torstaina 29. huhtikuuta pohjoismaisen scaleup-ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa nopeasti kasvavia yrityksiä kansainvälisessä kasvussa.

Pohjoismaissa alkuvaiheen yrittäjät saavat monipuolista tukea, joka on mahdollistanut monille yrityksille toiminnan laajentamisen kansainvälisesti. Usein yritykset eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään kaikkea potentiaaliaan ja vauhdikkaan alun jälkeen niiden kasvu hidastuu merkittävästi tai jopa pysähtyy. Uusi GlobalScaleX-kasvuohjelma vastaa juuri tähän haasteeseen.



Ongelmaan on tärkeä tarjota ratkaisuja, koska scaleup-yritykset luovat paljon uusia työpaikkoja sekä edistävät innovaatioita ja oman maansa taloutta.



Ohjelma on suunnattu pohjoismaisille scaleup-yrityksille, joiden liikevaihto on vähintään kaksi miljoonaa euroa ja jotka työllistävät ainakin kymmenen henkeä sekä ovat kasvaneet vähintään 20 prosenttia 1–3 edellisvuoden aikana.



”GlobalScaleX-ohjelma tuo yhteen kaksi alansa johtavaa yliopistoa, Aalto-yliopiston ja BI Business Schoolin. Yhdistämme tietomme, osaamisemme ja kokemuksemme tukeaksemme seuraavan yksisarvisen kasvutarinaa ja luoden menestystä koko Pohjoismaihin. Nordea Startup and Growth tuo konsortioon yritysten tarvitsemaa osaamista kasvun rahoittamisesta ja auttaa yrityksiä skaalamaan toimintaansa”, kommentoi liiketoimintajohtaja Minna Wickholm Aalto ENT:stä.



GlobalScaleX koostuu viidestä moduulista, yrityskohtaisista mentorointitilaisuuksista sekä demopäivästä, jossa yrityksillä on mahdollisuus esitellä ideoitaan paikallisille ja kansainvälisille sijoittajille. Ohjelma varmistaa, että osallistujilla on kaikki tarvittavat taidot ja tiedot sitä varten, että ne voivat hyödyntää kaiken potentiaalinsa kansainvälisillä markkinoilla sekä verkostoitua tehokkaasti.



”Asiantuntijoiden, mentorien, yrittäjien ja sijoittajien avulla ohjelma mahdollistaa sen, että yritykset voivat kasvaa kiihtyvällä tahdilla, jota voi olla vaikea saavuttaa muualla”, sanoo professori Per Ingvar Olsen BI Norwegian Business Schoolista.



GlobalScaleX on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovationin tukemaa Nordic Scalers -hanketta. Nordic Innovationin tavoitteena on edistää ja helpottaa pohjoismaisten yritysten kasvua ja rajat ylittävää yhteistyötä sekä vahvistaa pohjoismaista kasvuyritysten ekosysteemiä.