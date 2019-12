Uusi professori Niina Rutanen keskittyy varhaiskasvatuksen aloitukseen ja siirtymiin

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsumenettelyllä ottanut dosentti, VTT Niina Rutasen professorin tehtävään 1.11.2019 alkaen. Professuurin alaksi on määritelty varhaisten vuosien vuorovaikutus ja pedagogiikka.

Tehtävä sijoittuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan painoalalle ”Lapsuus, perhe, vuorovaikutus ja hyvinvointi”. Professorin tehtäviin kuuluu täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen, tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen sekä korkeatasoinen julkaisutoiminta. Opetus painottuu varhaiskasvatustieteen syventäviin ja jatko-opintoihin.

Niina Rutanen johtaa parhaillaan Suomen Akatemian hanketta Trace in ECEC – Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä. Siinä seurataan yksivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen aloitusta ja siirtymiä ryhmistä toiseen aina esiopetukseen saakka.

Tutkimuksessa tarkastellaan siirtymiä sosiaalisesti rakentuvan tilan ja suhteiden näkökulmasta. Tarkoituksena on kartoittaa lasten varhaiskasvatuspolun erilaisia siirtymiä ja analysoida siirtymissä rakentuvia, uudelleenorganisoituvia ja muuttuvia sosio-spatiaalisia suhteita ja lasten kokemuksia.

– Trace in ECEC -hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä vastaavaa tutkimusta tekevien kanssa viidessä maassa. Tarkastelemalla rinnakkain hyvin erilaisia aloituksen käytäntöjä ja siirtymien prosesseja on mahdollista tunnistaa selkeämmin myös Suomessa kerätyn aineiston ja varhaiskasvatuskontekstimme erityispiirteitä, Rutanen kertoo.

Niina Rutanen on tohtoroitunut sosiaalipsykologian alalta Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt eri tutkimustehtävissä Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. Hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselle varhaiskasvatustieteen tenure track -tehtävään yliopistotutkijan nimikkeellä vuonna 2015, ja tehtävä muutettiin apulaisprofessuuriksi seuraavana vuonna.

Rutanen on vieraillut tutkijana muun muassa Norjassa Norwegian University of Science and Technology (NTNU) -yliopistossa.

Hänen uusin teoksensa on Springerin juuri julkaisema The First 1000 Days of Early Childhood: Becoming – kirja, joka on kirjoitettu yhteistyössä Mikhail Gradovski, Elin Eriksen Ødegaardin, Jennifer Sumsionin, Carl Mikan ja Jayne Whiten kanssa. https://www.springer.com/gp/book/9789813296558

Rutasella on useita yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä tehtäviä, hän on muun muassa Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtaja. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka kuuluu myös hänen tutkimusteemoihinsa.

Lisätietoja:

Professori Niina Rutanen, +358408054654, niina.a.rutanen@jyu.fi

www.jyu.fi/trace-in-ecec

@trace_in_ecec