Uusi ratkaisu tuo turvaa mobiililaitteiden hallintaan

Työpäivän aikana käytettävien mobiililaitteiden määrä on kasvanut suuremmaksi kuin koskaan. Mobiililaitteiden käyttö helpottaa työskentelyä mutta voi myös aiheuttaa turvallisuusriskejä laitteiden viedessä työntekijän huomion tarkkaavaisuutta vaativalla hetkellä.

Mobiililaitteiden käyttö sekä niihin liittyvät turvallisuusvaatimukset riippuvat työympäristöstä. Kuluuko työntekijöidesi työaika ratin takana? Operoivatko he raskailla työkoneilla? Työskentelevätkö he varastossa, työmaa-alueella tai korkeilla paikoilla?

TRUCE on organisaatiosi ohjaama, tilanteisiin ja tarpeisiin sopeutuva dynaaminen ratkaisu. TRUCEn avulla organisaatiosi voi ohjata, mitkä sovellukset henkilökunnalla on käytössä. Sovellukset voidaan myös asettaa lepotilaan tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä.

TRUCEn avulla

mahdollistat oikeiden sovellusten käytön oikeaan aikaan

suojaat työntekijöitäsi, IP-osoitteesi, työpaikkaasi sekä yhteiskuntaa, jossa vaikutat

parannat työprosesseja tehostamalla työvaiheita.

Forrester Total Economic Impact TM:n marraskuussa 2019 tekemän tutkimuksen mukaan TRUCE-laitehallinnan käyttöönotto on tuottanut kolmen vuoden ajanjaksolla 360 prosentin sijoitetun pääoman tuottoasteen (ROI). Investoinnilla on tutkimuksen mukaan myös kolmen kuukauden takaisinmaksuaika.

TRUCE reagoi ympäristön muutoksiin

Suojaa työntekijäsi ei-toivotuilta häiriöiltä, jotka saattavat vaarantaa heidän turvallisuutensa vaativissa työtehtävissä. TRUCE havaitsee kontekstuaaliset signaalit, kuten esimerkiksi liikkeen, värinän, etäisyyden ja sijainnin. Keskitetysti ohjattavan hallintakäytännön avulla voit määritellä, mitkä sovellukset ovat käytössä milläkin hetkellä, perustuen siihen, kuinka työt suoritetaan juuri teidän yrityksessänne.

Kun TRUCE aktivoi turvatilan, ainoastaan tarpeelliset sovellukset ovat käytettävissä mobiililaitteessa.

TRUCEn avulla voit esimerkiksi mahdollistaa tarpeellisten sovellusten, kuten karttojen ja hätäpuhelujen, käytön. Jos työntekijä kuljettaa ajoneuvoa työpäivän aikana, voit mahdollistaa ainoastaan puhelut, joissa käytetään handsfreetä. Suojaat sekä työntekijääsi että muita liikenteessä liikkuvia vaaratilanteilta, kun muut sovellukset ovat lepotilassa ajoneuvon liikkuessa.

TRUCE antaa työntekijäsi käyttää tarvitsemiaan sovelluksia oikealla hetkellä. Ympäristön muuttuessa muuttuu automaattisesti myös pääsy sovelluksiin. TRUCEn avulla huomio on mobiililaitteiden sijasta työntekijöissä – missä he ovat, mitä he tekevät ja mitä heidän ympärillään tapahtuu – sekä siinä, kuinka mobiililaite palvelee heidän tarpeitaan.

Tutustu TRUCE-ratkaisuun