Uusi Salen pienmyymäläkonsepti Haapamäelle − Sale Haapamäen mittava remontti valmistuu

Haapamäen Salessa on tehty kokonaisvaltainen uudistus syksyn aikana. Odotettu uudistus valmistuu lokakuun puoliväliin, mutta myymälän avajaisia päästään viettämään jo tänä viikonloppuna.

− Pitkään odotettu uudistus alkaa olla vihdoin pieniä viilauksia lukuun ottamatta valmis ja meillä on nyt ilo tarjota haapamäkeläisille asiakkaillemme entistä parempi ostokokemus. Myymälää on uudistettu asiakkaiden tarpeita kuunnellen ja myymäläympäristö on nyt paljon viihtyisämpi ja toimivampi kokonaisuus, iloitsee Sale Haapamäen myymäläpäällikkö Teemu Lamminaho.

Keskimaan alueen ensimmäinen uusi Sale-konseptin mukainen myymälä toteutettiin viime vuonna Sale Toivakassa. Sale Haapamäki on nyt toinen Sale, joka on päivitetty vastaamaan Sale-ketjun uutta, lämminhenkistä myymäläilmettä.

− Myymälässä on uusittu kaikki kalusteet kassapöytiä ja ostoskärryjä myöten. Elinkaarensa päässä olleet kylmä- ja pakastekalusteet on vaihdettu uudistuksen yhteydessä energiatehokkaisiin ja uuden kaasuasetuksen vaatimukset täyttäviin, ovellisiin kylmäkalusteisiin. Saamme pelkästään kylmäkalusteiden vaihdolla noin 20 % energiansäästöä vuositasolla, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan Sale-ryhmäpäällikkö Outi Terho.



Keskimaa on sitoutunut pienentämään liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä halutaan optimoida Salen kalustevalinnoilla.

− Remontti on ollut mittava projekti meidän koko henkilökunnallemme ja tietenkin myös asiakkaamme ovat jo malttamattomina odottaneet remontin valmistumista. On hienoa päästä avaamaan läpikotaisin uudistettu myymälä, jatkaa myymäläpäällikkö Lamminaho.

Sale Haapamäen avajaisia vietetään viikonlopun aikana avajaistarjousten merkeissä. Remontin kokonaisinvestointi on ollut noin 430 000euroa.