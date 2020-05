Uusi Sonos Arc – älykästä äänentoistoa maailman huipulta

Yksi maailman johtavista äänielämysbrändeistä, kalifornialainen Sonos lanseerasi eilen Sonos Arcin. Yhteistyössä Oscar-palkittujen ääniteknikkojen kanssa kehitetty uutuustuote lupaa tuoda elokuvalaatuisen äänen koteihin.

Sonos Arc on huippulaatuinen älykäs soundbar, joka tarjoaa erittäin laajan äänialueen ja vaikuttavat bassoäänet. Yksitoista tehokasta ohjainta tuottavat ääneen kristallinkirkkaat yksityiskohdat sekä ainutlaatuisen selkeyden ja syvyyden. Kaksi ohjaimista on suunnattu ylöspäin 3D-ääntä varten.



Arc perustuu Sonosin johtaviin kotiteatteri-innovaatioihin, joissa äänielämys on viritetty huippuunsa yhteistyössä Oscar-palkittujen ääniteknikkojen kanssa. Laitteisto säätää ääniprofiilia kotiteatterijärjestelmän ja toistettavan materiaalin perusteella, olipa kyseessä stereo, Dolby Digital 5.1 tai Dolby Atmos.



Arc tulee myyntiin maailmanlaajuisesti 10.6. hintaan 899 euroa. Arc korvaa Sonos-malliston aiemmat Playbar- ja Playbase-tuotteet. Arc on saatavilla sonos.com-verkkosivustolta ja jälleenmyyjiltä.



Arc edustaa Sonosin kokonaisvaltaisinta kotiteatterielämystä



Älykäs, mukautettava, elokuvalaatuinen ääni, Dolby Atmos -tuki, useita ääniavustajia. Siinä joitakin Arcin ominaisuuksia, jotka lupaavat viedä kotiteatteriäänentoiston uudelle tasolle.



Arc lupaa upean äänenlaadun kaikkeen, mitä vain haluatkin katsella ja kuunnella: TV-ohjelmia, musiikkia, radiota, podcasteja tai suoratoistoa. Sonosin uutta äänielämysalustaa hyödyntävän Arcin avulla huippuluokan kotiteatteri on nyt helposti kaikkien ulottuvilla. Arc tarjoaa monipuoliset hallintamahdollisuudet, ja järjestelmä on helposti laajennettavissa.



”Näinä aikoina kodilla on erityisen tärkeä rooli meidän kaikkien elämässä. Sonos on aina pyrkinyt tekemään kodista entistä viihtyisämmän paikan kehittämällä tuotteita, jotka tarjoavat upeita elämyksiä. Arc herättää suosikkiohjelmiemme ja artistiemme äänet eloon ennenkokemattomalla tavalla”, toteaa Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence. ”Tavoitteenamme on tehdä jokaisesta TV:n katseluhuoneesta paikka, missä voi helposti nauttia kaikista nykyään saatavilla olevista upeista suoratoistovideoista ja suurenmoisesta musiikista. Arc kertoo sitoutumisestamme loistavaan äänenlaatuun ja huippuluokan muotoiluun. Se vie soundbar-järjestelmät aivan uudelle tasolle.”



Ohjaus Sonos-mobiilisovelluksella



Kuuntelija voi myös itse ohjata Arcin äänimaailmaa Sonos-mobiilisovelluksessa. Valittavana on esimerkiksi puheenparannus, joka selkeyttää puheääntä entisestään, tai Night Sound, joka vaimentaa äänekkäitä huippukohtia.



Arc on toteutettu Sonosin uuden sukupolven S2-ohjelmistoalustalle. Ohjaus tapahtuu uutta Sonos Appia, TV:n kaukosäädintä, Apple AirPlay 2:ta tai Amazon Alexan tai Google Assistantin ääniohjausta käyttäen.



Arc on myös päivitettävissä Sonos Trueplay -tekniikalla, joka säätää Arcin akustista profiilia huoneen mukaan ja ottaa huomioon 3D-äänen sisältämät vaaka- ja pystysuuntaiset äänet. Vaikka Arc tarjoaakin jo itsessään elokuvatasoisen äänen, elämystä voi entisestään syventää lisäämällä kokoonpanoon Sonos Subin ja parin Sonos One SL surround -kaiuttimia.



Tyylikäs Arc on saatavilla mattamustana ja mattavalkoisena. Arc voidaan asettaa vapaasti seisovan television eteen tai kiinnittää seinään erillisellä seinätelineellä. Liitäntä tapahtuu helposti ja siististi HDMI eARC- tai ARC-liittimellä.



Lisää huippuluokan äänentoistoa Sonosilta: Sub (Gen 3) ja Sonos Five



Arcin lisäksi Sonos tuo markkinoille kaksi päivitystä äänentoiston huipulta. Sonos Sub (Gen 3) ja Sonos Five, jotka korvaavat Play:5 (Gen 2) -tuotteen, tuovat järjestelmään lisää muistia ja prosessointitehoa. Ne tarjoavat äänielämykset, joita Sonos-käyttäjät ovat tottuneet odottamaan.



Sonos Sub voidaan kytkeä langattomasti Sonos-kaiuttimeen, ja se on jo pitkään ollut käyttäjien suosikki, kun halutaan entistä rikkaampia bassoääniä. Subin avulla alataajuudet voidaan optimoida siten, että bassosta tulee vielä rikkaampi ja dramaattisempi.



Uusi Sub noudattaa tuttua ikonista muotoilua ja on saatavana sekä mustana että valkoisena hintaan 799 euroa. Ennakkotilauksen voi tehdä jo nyt osoitteessa Sonos.com tai jälleenmyyjiltä. Tuote tulee yleisesti saataville 10.6.



Sonos Five päivittää Sonosin tehokkaimman musiikkikaiuttimen ja tarjoaa saman loistavan äänen ja akustisen arkkitehtuurin kuin Play:5. Edeltäjänsä tavoin Sonos Five sopii kaikenlaisiin tiloihin. Se voidaan asentaa erilliseksi kaiuttimeksi vaakatasoon, tai kaksi Five-yksikköä voidaan yhdistää kaiutinpariksi pystyasentoon, jolloin tuloksena on uskomattoman hieno stereokokemus.



Five on erinomainen valinta vinyylilevyille ja sisältää sisääntuloliitännän levysoittimelle. Sonos Fiven ajaton muotoilu tekee siitä täydellisesti sopivan kaikkiin tiloihin. Five on saatavana mustana mustalla säleiköllä ja nyt myös valkoisena valkoisella säleiköllä. Ennakkotilauksen voi tehdä jo nyt osoitteessa Sonos.com tai jälleenmyyjiltä hintaan 579 euroa. Tuote tulee yleisesti saataville 10.6.



Uusi Sonos App asiakkaiden ladattavaksi 8.6.



Uusi Sonos App tulee asiakkaiden ladattavaksi 8.6. Sen myötä asiakkaat saavat käyttöönsä päivitetyn ohjelmistoalustan, joka mahdollistaa Sonosin uudet elämykset ja tuotteet, kuten Arcin, Fiven ja kolmannen sukupolven Subin. Näitä kolmea uutta tuotetta ohjataan yksinomaan uudella mobiilisovelluksella.



Tämä uuden sukupolven sovellus tukee korkeamman resoluution audiotekniikoita – mikä on havaittavissa kuunneltaessa Dolby Atmos -sisältöä Arcilla – sekä parannettua tietoturvaa ja helppokäyttöisyyttä. Päivitetyn käyttöliittymän ansiosta sisällönhaku ja äänenhallinta on entistäkin helpompaa. Lisäksi uudet ominaisuudet, kuten tallennetut huoneryhmät, auttavat käyttäjää räätälöimään järjestelmää halutulla tavalla.



Ladattuaan uuden sovelluksen asiakkaat voivat siirtää järjestelmänsä helposti uudelle alustalle. Kaikki tallennetut suosikit, palvelut ja asetukset siirtyvät mukana.



-------------

Tietoja Sonosista



Sonos (Nasdaq: SONO) on yksi maailman johtavista äänielämysbrändeistä. Sonos – langattoman monihuoneäänentoiston keksijä – tuottaa innovaatioita, jotka auttavat maailmaa kuuntelemaan paremmin. Se mahdollistaa ihmisille pääsyn heidän lempisisältöihinsä ja antaa heidän hallita niitä haluamallaan tavalla sijainnista riippumatta. Sonos tunnetaan vertaansa vailla olevasta äänielämyksestä, hienostuneesta muotoilusta, käytön helppoudesta, avoimesta alustasta sekä siitä, että se tuo audiosisältöjen koko kirjon kaikkien saataville. Sonosin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Kalifornian Santa Barbarassa. Lisätietoja: www.sonos.com.