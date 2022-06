Uusi tehokas lääkehoito lasten T-soluleukemiaan

Akuutti lymfoblastinen leukemia (ALL) on lasten yleisin syöpä. T-imusoluista peräisin oleva leukemiamuoto (T-ALL) on ennusteeltaan huonompi kuin B-linjan ALL, eivätkä nykyiset solunsalpaajahoidot tehoa siihen yhtä hyvin. Uusiutuneen T-ALL:n ennuste on erityisen huono, ja tautiin kaivataan kiperästi uusia hoitomuotoja. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sekä Massachusettsin tutkimusinstituutin ja Harvardin Kantasoluinstituutin yhteisessä tutkimuksessa löydettiin uusi T-ALL:aan tehoava lääkeyhdistelmä.

Kuva: Daiga Ellaby / Unsplash

Löytö perustuu tamperelaisen tutkimusryhmän aikaisempaan havaintoon, jossa dasatinibi-lääke tehosi noin kolmasosaan testatuista potilasnäytteistä. Leukemian hoidossa yhden lääkkeen teho menetetään yleensä nopeasti ja niinpä uudessa tutkimuksessa etsittiin lääkeyhdistelmiä, joilla saataisiin dasatinibin kanssa synergistinen eli tehostettu yhteisvaikutus. Tällaiseksi osoittautui rinnakkaista viestinsiirtoketjua estävä temsirolimuusi-lääke. Lääkeet yhdistämällä saatiin seeprakalan ja hiiren tautimalleissa hävitettyä leukemiasolut selvästi tehokkaammin kuin yhtä lääkettä käytettäessä. — Tutkimuksen aikana kehitettiin ja optimoitiin uusi testausmenetelmä leukemianäytteiden lääkevasteiden nopeaan arviointiin. Tässä seulonnassa löydettiin T-ALL:iin toimiva lääkeyhdistelmä, joka varmistettiin solumalleissa, potilasnäytteissä ja hiireen siirrostetuissa leukemioissa, sanoo tutkimuksen päätekijänä toiminut FT Saara Laukkanen. — Tämä on ollut pitkä, neljän-viiden vuoden mittainen projekti, jonka lopputuloksena ymmärrämme myös solutasolla lääkkeiden toimintamekanismin, jatkaa Laukkanen. Laukkanen oli projektin aikana puolen vuoden ajan vierailevana tutkijana Bostonissa Massachusettsin sairaalan patologian yksikössä professori David Langenaun tutkimusryhmässä, jonka kanssa projekti toteutettiin. Tutkimuksen toisena avaintekijänä toimi FT Alexandra Veloso, joka työskenteli samassa laboratoriossa. — Tässä on tarjolla lupaava uusi hoitovaihtoehto T-soluleukemiaan. Seuraava askel on viedä havainto käytäntöön uusiutunutta tautia sairastaville potilaille varhaisvaiheen lääketutkimusten kautta, toteaa tutkimuksen toinen vetäjä, osastonylilääkäri, dosentti Olli Lohi Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) Syöpäkeskuksesta. — Uusien täsmähoitojen kehitys on hidasta ja edellyttää yksityiskohtaista tietoa tautia aiheuttavista ja ylläpitävistä molekyylitason mekanismeista. Tässä tutkimuksessa meillä on koko paketti kasassa tautimekanismista eläinmalleihin saakka, iloitsee Lohi. Tutkimus on julkaistu alan arvostetuimmassa lehdessä, Blood-tiedelehdessä (lehden vaikuttavuuskerroin eli impact factor on 23.6). Tampereen yliopiston ja Harvardin Kantasoluinstituutin lisäksi tutkimuksessa oli mukana tutkijoita myös Pohjois Carolinan, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista. Laukkanen S*, Veloso A*, Yan C, Oksa L, Alpert EJ, Do D, Hyvärinen N, McCarthy K, Adhikari A, Yang Q, Iyer S, Garcia SP, Pello A, Ruokoranta T, Moisio S, Adhikari S, Yoder YA, Gallagher K, Whelton L, Allen JR, Jin AH, Loontiens S, Heinäniemi M, Kelliher M, Heckman CA, Lohi O*, Langenau DM*. Combination therapies to target LCK tyrosine kinase and mTOR signaling in T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Blood, painossa. *jaettu tekijyys



https://doi.org/10.1182/blood.2021015106





