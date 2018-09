Uusi yksityinen opetuksen tuottajamalli lisää pienten lukioiden elinvoimaa, turvaa laajan lukioverkoston säilymisen ja edistää koulutuksellista tasa-arvoa

Monen lukion haasteena on, että kaikkia opiskelijoiden toivomia ja valitsemia lukiokursseja ei voida toteuttaa esimerkiksi opetusryhmän pienuuden tai pätevän opettajan puuttumisen vuoksi. Perinteiset itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit eivät myöskään motivoi viemään kursseja loppuun, sillä lukiolaiset kaipaavat vuorovaikutteisuutta ja läsnäolevan opettajan ohjausta.

Pienenkin lukion opetustarjonta voi olla kasvukeskuksen huippulukion tasolla

Nykyaikaisen digitaalitekniikan avulla lukiolaiset voivat jo tänään opiskella live-opettajan johdolla niitä lukiokursseja, joita omassa lukiossa ei järjestetä. TutorHousen vuonna 2017 käynnistynyt Digiluokka-opetuspalvelu tarjoaa lukioille - erityisesti pienille lukioille - mahdollisuuden sekä laajentaa omaa opetustarjontaansa että lisätä omaa vetovoimaisuutta ja elinvoimaa esimerkiksi suhteessa maakuntien kasvukeskusten lukioihin.

Digiluokka tarjoaa opiskelijalle tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskella mitä tahansa oppiainetta omassa lukiossa, vaikka hän olisi yksin siitä kiinnostunut. Lukiolaisilla on sen myötä mahdollisuus toteuttaa hyvinkin erilaisia ja yksilöllisiä oppimispolkuja, vaikka lukio olisi vain esimerkiksi 50 opiskelijan kokoinen.

Lukiolainen osallistuu live-opetukseen ja lukiokursseille vaikka kotoaan

Lukiolaiset eri puolelta Suomea osallistuvat Digiluokan vuorovaikutteisille lukiokursseille yleensä kotoaan käsin. Opiskelija tarvitsee käyttöönsä ainoastaan web-kameralla ja internet-yhteydellä varustetun tietokoneen. Kurssien tilaajana on lukio. TutorHousen Digiluokan opetus on lukion opetussuunnitelman mukaista ja opettajina toimivat pätevät lukio-opettajat. Helsingin yliopisto tutkii omassa tutkimushankkeessaan Digiluokan opetusta ja oppimista.

Tänä lukuvuonna Digiluokka järjestää lukiokursseja muun muassa seitsemästä eri vieraasta kielestä (saksa, ranska, espanja, italia, venäjä, japani ja kiina) sekä eri reaaliaineissa ja niiden syventävissä opinnoissa.

Sekä opiskelijoiden että opettajien palaute on ollut hyvin myönteistä.

Opiskelijoiden pysyessä omassa lukiossa myös valtio-osuudet jäävät kuntaan - mukana jo 80 lukiota

TutorHousen Digiluokka-opetuspalvelu on laajentunut ja nyt sen piirissä on jo 80 lukiota ympäri Suomea. Lähes kolmasosassa Suomen 360 lukiosta on alle 100 opiskelijaa.

Digiluokka-opetuspalvelun käyttöönottaminen on ollut lukioille keino lisätä omaa kiinnostavuuttaan ja elinvoimaansa. Usein lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen oppilaitos, jonka olemassaolon päättäjät haluavat turvata. Kun opiskelijoiden ei tarvitse siirtyä kasvukeskusten lukioihin, myös opiskelijakohtaiset valtionosuudet pysyvät omassa kunnassa.

Digiluokka tarjoaa ratkaisun myös sisäilma- ja väistötilahaasteisiin: case Lohja

Digiluokka on auttanut myös tilanteissa, jossa esimerkiksi koulun huonosta sisäilmasta kärsivä opiskelija ei voi osallistua oppitunneille koulun tiloissa. Esimerkiksi tänä syksynä osa Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijoista opiskelee lukiokursseja Digiluokka-opetuspalvelun avulla kotoa käsin, kunnes kouluremontin ajaksi hankittavat väistötilat valmistuvat.

Opiskelijoiden ei enää tarvitse jäädä ilman opetusta ja opettajan ohjausta, mikäli he eivät pysty opiskelemaan koulun tiloissa. Digiluokan virtuaalinen luokkaympäristö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden myös sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka kotona pelkästään itsenäisesti opiskellen ei olisi mahdollista.