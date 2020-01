Uusia digihoitopolkuja avattiin OYS:n potilaille

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on otettu jälleen käyttöön uusia digihoitopolkuja. Uniapnean, aknepotilaan ja nivelreumaan sairastavien digihoitopolkujen tavoitteena on luoda selkeä ja helppokäyttöinen kanava potilaan kokonaishoidon tueksi ja vuorovaikutuskanavaksi.

Uniapnean digihoitopolku on tarkoitettu CPAP-laitehoitoa käyttäville potilaille. Sen kautta toteutuvat hoitoon liittyvä ohjaus ja kontrollit. Uniapnean, aknepotilaan ja nivelreumapotilaan polut ovat myös potilaiden ja hoidon ammattilaisten välinen vuorovaikutuskanava ja omahoidon osa.

Uniapnean sähköinen digihoitopolku on osa laadukasta ja saavutettavaa hoitoketjua. Käyttäjiksi kutsutaan kaikki uniapneadiagnoosin saaneet uudet OYS:n potilaat. Panu Pesonen oli yksi ensimmäisistä erikoissairaanhoidon sähköistä palvelua kokeilleista.

”Käyttökokemus oli hyvä. Tieto on ymmärrettävää ja olennainen tieto oli erinomaisesti paketoitu. Sain yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan sairaudestani ja sen hoidosta. Tämän jälkeen oli helppo lähteä tutustumaan asioihin yksityiskohtaisemmin”, Panu Pesonen kertoo.

Uniapnean polulla opastetaan unen aikaisia hengityskatkoksia ehkäisevän CPAP-laitteen käyttöön. Tavoitteena on, että laitteen käyttöön perehtymään tulevat potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta ennen kuin tulevat ryhmäohjaukseen.

”Viestipalvelukin toimii hyvin, tosin sain palvelusta niin hyvin tarvitsemaani tietoa, ettei minulla ollut sille oikeastaan käyttötarvetta”, Pesonen toteaa.

Aknen ja nivelreuman digihoitopoluille on koottu tietoa sairaudesta ja luotu omavointiin liittyviä työkaluja sekä tarjottu mahdollisuus keskusteluun hoidon ammattilaisen kanssa.

Käyttäjien mieleen

Kansallisen Terveyskylä.fi -palvelun osana toimivia OYS:n digihoitopolkuja on jo toistakymmentä. Niiden käyttöaste ja käyttökokemus ovat hyviä. Yli puolet käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. (kaavio alla) Marraskuun 18. päivä avatulle uniapnean polulla on jo liitetty yli 300 potilasta.

”Ikä ei sanele käyttöä, vaan asenne. Ihmiset, jotka osaavat ja pystyvät, tarttuvat mielellään helppokäyttöisiin ja selkeisiin sähköisiin palveluihin. Tämä taas vapauttaa hoitohenkilöstöä hoitamaan paremmin niitä, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita hoitonsa tukena”, toteaa kehittämispäällikkö Pia Liljamo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Terveyskylästä luotettavaa tietoa

Terveyskylä on potilaiden kanssa yhdessä kehitetty valtakunnallinen erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja on myös palvelukanava esimerkiksi terveyden edistämiselle ja omahoidolle. Digihoitopolut mahdollistavat ammattilaisen ja potilaan välisen tietoturvallisen vuorovaikutuksen, etävastaanotot, oirekyselyt ja seurannan.

Vuoden 2019 loppuun mennessä Terveyskylässä ja Mielenterveystalossa kävi yhteensä 6,2 miljoonaa tiedonjanoista. Vuonna 2018 kävijöitä oli 2 miljoonaa. Marraskuussa OYS:n erityisvastuualueella kävijöitä oli noin 2 600 joka päivä eli yhteensä lähes 80 000 kävijää kuukaudessa.

Sähköiset palvelut laajenevat koko ajan OYS:ssa. Sähköinen esitietolomake otettiin käyttöön viime vuonna yhdessä yksiköissä ja on nyt laajenemassa koko sairaalaan. Sähköinen lomake on potilaiden mieleen, sillä siihen tarttuu noin 70 prosenttia digikyselyn saaneista.