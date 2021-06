Uusia luonnonsuojelualueita Paltamon Teerivaaraan ja Puolangan Taapuriin

Jaa

Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä ovat sopineet merkittävistä yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Paltamon Teerivaara-Niittysuon ja Puolangan Taapurin alueille. Alueiden yhteispinta-ala on 146 hehtaaria.

Kainuun ELY-keskuksen Marja Manninen kiittää maanomistajaa suojelumyönteisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä: Kainuun luonnonsuojelualueverkosto sai merkittävän täydennyksen lajistollisesti huomattavan laajan Teerivaara-Niittysuon ja monimuotoisen Taapurin alueen suojelun myötä.

Maanomistajan edustaja Antti Ahokas toteaa luonnon monimuotoisuuden suojelun kuuluvan kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Teerivaara-Niittysuon ja Taapurin metsä- ja suoalueet ovat tulleet rahaston tietoon paikallisten asiantuntijoiden ja luontoharrastajien ansiosta. Nyt alueet saadaan Kainuun ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön rahoituksen mahdollistamina pysyvästi rikastuttamaan Kainuun luontoa.

Teerivaarassa vanhaa metsää ja luonnontilainen suo

Paltamon Teerivaara-Niittysuo on poikkeuksellisen laaja 113 hehtaarin luonnonsuojelualue, joka sisältää vanhan metsän alueen sekä luonnontilaisen Niittysuon. Teerivaaran vanhan metsän alueella on havaittu runsaasti harvinaisia kääväkkäitä.

Erityisesti alueen keloutuneilla männyillä esiintyvässä lajistossa on paljon uhanalaisia lajeja. Alueella kasvaa mm. erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hiilikääpä. Kohteella on myös pienialaisia kalliopaljastumia, rakkakivikko, vanhaa lahopuustoista kuusikkoa ja korpia.

Niittysuo on edustava laaja luonnontilainen suokokonaisuus. Suo on valtaosin puuton lukuun ottamatta länsiosan laajempia rämekuvioita. Keskiravinteisen suon lajisto on merkittävä. Alueella on myös pieni saareke Kainuussa harvinaista tervaleppää.

Monimuotoinen Puolangan Taapuri

Puolangan Taapurin 33 hehtaarin perustettu yksityinen luonnonsuojelualue on monimuotoinen aluekokonaisuus, joka koostuu vanhoista tuoreen kankaan kuusikoista, kallioisista vanhoista männiköistä, korpimaisista vanhoista kuusikoista sekä jyrkistä ja louhikkoisista rinteistä. Alueella on useita lähteitä, lehtoalueita sekä luonnontilainen paikoin rehevä puronotko.

Yksityisiä luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset, joissa säädetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet alueilla. Molemmilla suojelualueilla sallitaan mm. marjojen ja sienien poimiminen, metsästys metsästyslain mukaisesti maanomistajan luvalla sekä alueella olevien teiden käyttö.

Alueiden suojelun mahdollisti mm. Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisämääräraha. Määräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka.

Kainuun ELY-keskus kannustaa suojelusta kiinnostuneita maanomistajia ottamaan yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen. Suojelualueiden valintaperusteina käytetään METSO luonnontieteellisiä valintakriteereitä.