Uusilla rajoituksilla vaikutuksia yhtiökokouksiin, alan liitoilta ohjeita taloyhtiöille

Koronarajoitukset vaikuttavat taloyhtiöiden syysyhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Kokouskutsujen sisältöön ja turvalliseen osallistumiseen pitää nyt kiinnittää erityistä huomiota.

Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueelle määrättiin perjantaina uusia koronarajoituksia. Uudet rajoitukset kieltävät yli 10 henkilön yleisötilaisuudet niin sisällä kuin ulkonakin. Rajoitukset ovat voimassa tällä tietoa HUS-alueella 30.11.–18.12. ja Päijät-Hämeen alueella 30.11.–14.12.

Myös taloyhtiöiden yhtiökokoukset luetaan yleisötilaisuuksiin. Suositusten mukaan enintään 10 henkilön tilaisuuksistakin kannattaa järjestää vain välttämättömät.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että välttämättömissäkin yhtiökokouksissa hyödynnetään erilaisia etäyhteyksiä ja valtakirjoja. Kasvokkaisissa kokoontumisissa pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja käyttää mahdollisuuksien mukaan maskeja.

– Jos kokouskutsussa on mainittu etäosallistumismahdollisuus, kokous voidaan pitää edellyttäen, että suurin osa osallistuu etäyhteyden avulla ja kokouspaikalle tulee enintään 10 ihmistä, sanoo lakiasiantuntija Laura Lithenius Isännöintiliitosta.

Jos yhtiökokouskutsussa ei ole mainittu etäosallistumista ja kokouspaikalle voisi tulla yli 10 osallistujaa, kokous pitää perua ja siirtää. Jos kokouksen pitäminen ja päätösten tekeminen on välttämätöntä rajoitusten voimassaoloaikana, on lähetettävä uudet kokouskutsut.

Uusissa kutsuissa on mainittava mitä etäosallistumisen muotoja kokouksessa on käytössä. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset etäkokoussovellukset, posti ja sähköposti.

Taloyhtiön yhtiökokousta ei voi pitää kokonaan etäyhteyksien avulla. Nykyinen asuntoosakeyhtiölaki määrää, että myös fyysinen kokouspaikka pitää määritellä ja vähintään kokouksen puheenjohtajan on oltava kokouspaikalla, vaikka kaikki muut osallistuisivat etäyhteyksillä.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat ottaneet jo aiemmin kantaa lain tiukkuuteen ja huomauttaneet, että nykyaikana etäkokouksen tulisi olla lain puolesta mahdollista aina, kun osakkaat niin haluavat.

Päätöksiä voi tehdä myös kokousta pitämättä

Jos taloyhtiössä on tehtävä niin kiireellisiä päätöksiä, etteivät ne voi odottaa koronatilanteen rauhoittumista eikä kokousta voida järjestää turvallisesti etäyhteyksien avulla, voidaan päätöksiä lain mukaan tehdä myös ilman yhtiökokousta.

Yleensä tämä tapa toimii vain pienissä taloyhtiöissä ja yksittäisissä asioissa. Silloin osakkaiden kanta päätettävään asiaan kysytään etukäteen esimerkiksi puhelimitse.

– Osakkaiden on oltava yksimielisiä kahdesta asiasta, eli päätettävästä asiasta ja siitä, että päätös tehdään ilman yhtiökokousta. Kaikkien osakkaiden on osallistuttava päätöksen tekemiseen ja on suositeltavaa, että kaikki osakkaat allekirjoittavat päätöksen, vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen Kiinteistöliitosta neuvoo.

Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä kokoontumisrajoitukset ovat tällä hetkellä Suomen tiukimmat, mutta erilaisia rajoituksia on voimassa eri puolilla maata. Paikallista tilannetta pitää seurata joka puolella maata tarkasti aluehallintoviraston sivuilta.

Koronatilanteen vuoksi Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että taloyhtiöiden yhtiökokouksissa mahdollistetaan erilaisten etäyhteyksien käyttö. Myös perinteisiä valtakirjoja kannattaa käyttää.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat laatineet yhdessä ohjeita erilaisiin kokouskäytäntöihin. Ohjeet ovat jokaisen taloyhtiötoimijan hyödynnettävissä.

Lisätietoja

Laura Lithenius

lakiasiantuntija, Isännöintiliitto

040 181 4645

laura.lithenius@isannointiliitto.fi



Virpi Hienonen

vanhempi lakiasiantuntija, Kiinteistöliitto

09 1667 6361

virpi.hienonen@kiinteistoliitto.fi