Vaalipaneeli 13.3.: Ratkaisuja opettajuuden ja koulutuspolun haasteisiin

Business Finlandilta miljoonarahoitus mielen hyvinvoinnista kertovan datan tutkimukseen – tutkimus luo ensiaskeleet saavutettavammille palveluille 2.3.2023

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa hankkeessa luodaan tietopohjaa teknologiaratkaisuille, joilla mielenterveyspalveluista voitaisiin saada nykyistä saavutettavampia. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 2,4 milj. euroa, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 1,3 milj. euroa. JYU:n oman rahoituksen osuus kokonaisbudjetista on 390 000 euroa.